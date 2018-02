In het echt: de nieuwe Tesla Roadster van dichtbij

De nieuwe elektrische supercar van Tesla kan nader worden bekeken.

Met de aankondiging van de nieuwe Tesla Roadster gaf de Amerikaanse autobouwer computerplaatjes vrij. We kregen zo een idee wat Musk voor ogen heeft met de supercar, maar heel representatief was het niet.

Later verschenen beelden op het web van de Roadster in actie. Het ding zit echter in twee seconden op 100 km/u en zo hebben we nog steeds geen kans gekregen om de elektrische auto van dichtbij waar te nemen.

Via Reddit zijn er een setje fatsoenlijke foto’s van de Roadster gedeeld. Eindelijk kan de elektrische supercar eens goed bekeken worden. Het is uiteraard nog een concept, dus Elon kan nog het een en ander gaan veranderen aan het uiteindelijke product.

Het concept heeft geen fysieke spiegels of deurgrepen. Verder valt vooral de agressieve diffuser op, alsof je met een raceauto hebt te maken. Het interieur oogt erg basic, al valt daar op dit moment nog weinig zinnigs over te zeggen. Persoonlijk zie ik er wat van de Lotus Evora in terug. Daarmee lijkt de nieuwe Tesla Roadster een aantrekkelijke supercar te worden.