Tesla Model 3 crasht hard, eigenaar vertelt

Elon Musk, fix dit even.

De Tesla Model 3’s sneuvelen bij bosjes, zo lijkt het. Vaak krijgen de crashes een negatief staartje, maar deze keer niet, de inzittende vertelt hoe goed de crash hem is bevallen.

De Tesla knalde met 100 km/u op een stilstaande auto en dat is te zien ook, het hele smoelwerk ligt open. Verrassend genoeg konden de eigenaar en de andere inzittenden dit verhaal navertellen zonder levensbedreigende verwondingen. De Model 3 eigenaar zette wat foto’s van de crash op de r/TeslaMotors subreddit. Nadat hij eerst het één en ander met zijn verzekering moest regelen, kon hij vertellen over de crash:

Iedereen, van de paramedici tot de takelwagen-chauffeur, zei dat mensen normaal gesproken niet zo goed wegkomen na zo’n ongeluk. In een minder veilige auto zou een dergelijk ongeval kunnen resulteren in dood, of in ieder geval veel zwaardere verwondingen.

Als de eigenaar een kritiekpunt zou moeten noemen, dan zou dat gaan over het 15-inch touchscreen in het middenconsole. Hij vertelt dat het glas van het touchscreen in vele stukken brak en een snee in de arm van de passagier veroorzaakte. Tevens was er door het gebroken touchscreen geen toegang meer mogelijk tot het handschoenenkastje, waar de autopapieren lagen. Normaal doe je die open via het touchscreen, maar dat werd in deze situatie nogal lastig.

De eigenaar zegt wel erg tevreden te zijn met de manier waarop de Tesla Model 3 het ongeluk heeft doorstaan. Hij heeft al een nieuw exemplaar gereserveerd.

Elon Musk zou Elon Musk niet zijn als hij niet direct op de hoogte was van het ongeluk en de ontwerpfouten. Hij tweette het volgende:

Adding software feature to open glovebox automatically when car comes to a stop after a crash. Will look at bonding a thin plastic sheet to the front or back of screen.