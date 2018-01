Een autorijschool was vroeger veel leuker

Uit het hart gegrepen!

We kregen onlangs een uitvoerige reactie van @keesjansen op het artikel “Rijexamen is achterhaald en moet worden afgeschaft” uit 2015. Deze zetten we graag even in de spotlight.

Take it away, Kees!

Tja, het is allemaal wat met dat CBR. Zakken voor het rijexamen is nooit leuk, terecht of onterecht.

Nu geef ik zelf al 43 jaar autorijlessen dus ik heb al een flink pak ervaring en kan er een heel dik boek over schrijven, maar dat zal ik hier maar niet doen.

In ieder geval was het hebben van een autorijschool vroeger veel leuker dan nu. Er was nog geen internet dus adverteren deden we in de plaatselijke krant en het aantal concurrerende rijscholen was op twee handen te tellen. Iedereen kende elkaar, respecteerde elkaar en iedereen was tevreden.

Toen deed het internet zijn intrede en sommige rijscholen, waaronder ik, knutselden een mooie website in elkaar met een teller erop. Dagelijks waren er veel bezoekers op de site die via Google een rijschool zochten. Dat was mooi want toen was je van die hoge advertentiekosten af.

In 2002 maande diskjockey en presentator van Kassa, Felix Meurders, het CBR om de slagingspercentages openbaar te maken. Het CBR weigerde maar Meurders ging in beroep en won.

In het begin maakte het CBR alleen nog de slagingspercentages bekend maar inmiddels is het CBR helemaal om en bestoken ze het internet met allerlei “tips” over goede en slechte rijscholen, vergelijkingssites en andere internetvervuiling. Die openbare slagingspercentages hebben er verder voor gezorgd dat het internet is volgelopen met sites waar je beslist wel en waar je beslist niet moet gaan lessen en weet ik wat voor onzin nog meer. Allemaal figuren die hopen om met zo’n site een hit te scoren en veel geld te verdienen. Op mijn mooie website komen bijna geen bezoekers meer.

Door al deze rotzooi op het internet is er veel onrust ontstaan in de rijschoolwereld, de slagingspercentages moesten omhoog. Mensen die de taal niet goed spreken, mensen met een lichte beperking en mensen die het tijdens de proefles niet goed deden werden geweerd want die drukten het slagingspercentage. Verder moesten leerlingen ook meer lessen nemen en een tussentijdse toets doen om de kans op slagen te verhogen. Hogere kosten dus voor de leerling en meer inkomsten voor het CBR.

En die mensen die de taal niet goed spreken, mensen met een lichte beperking en mensen die het tijdens de proefles niet goed deden dan? Nou, die gingen naar die andere rijscholen die ze wel aannamen maar dus wel een lager slagingspercentage hebben. Zijn dat nu slechte rijscholen? Welnee, alle rijinstructeurs volgen dezelfde opleiding en dezelfde bijscholingen waarvoor ze moeten slagen, zo niet dan mogen ze geen rijles meer geven.

Natuurlijk zijn er rijscholen die het niet zo nauw nemen en de boel oplichten, maar dat zijn er maar een paar. Er zijn ook enkele rijinstructeurs die niet met hun handen van vrouwelijke leerlingen af kunnen blijven en instructeurs die lesgeven zonder bevoegdheid en die zetten de hele rijschoolwereld in een kwaad daglicht, helaas, maar dat gebeurd in alle bedrijfstakken.

En dat openbaar maken van de slagingspercentages? Is het slagingspercentage nu hoger dan 43 jaar geleden? Nee hoor, dat is nog steeds hetzelfde en dat zal altijd hetzelfde blijven. Hoe komt dat dan? Het verkeer wordt steeds drukker en daarom wordt het examen steeds moeilijker. Het aantal rijlessen is momenteel al verdubbeld ten opzichte van 40 jaar geleden, dat kan nu eenmaal niet anders.

Slagen voor het rijexamen wordt bepaald door 3 factoren: de leerling, de instructeur en de examinator. Die laatste heeft het laatste woord en bepaald uiteindelijk het slagingspercentage van de rijschool en daar is nogal wat voor te zeggen.

Waren examinatoren vroeger hoogopgeleide mensen die parttime examinator waren en enkele fulltime examinatoren, de werksfeer was altijd geweldig en er was altijd wederzijds respect. Dat is nu wel anders, de examenzaal lijkt soms een kleuterklas, sommige examinatoren gedragen zich als pubers en voelen zich heel wat, ze zijn examinator!

Maar wat doet zo’n examinator eigenlijk? Hij bepaald alleen maar of een kandidaat is gezakt of geslaagd, hoe moeilijk kan het zijn? Er is niemand die beter kan bepalen of een leerling geschikt is voor het rijbewijs dan zijn eigen rijinstructeur. Hij/zij heeft de leerling van begin tot einde kunnen begeleiden en weet wat de leerling kan en niet kan. Een examinator moet dat bepalen in een half uur.

Nu zijn er gelukkig ook nog goede examinatoren, maar er zijn er ook bij die dat mooie meisje met die stralende lach een opvallend makkelijke route laten rijden en dan ook nog een stevige fout door de vingers zien terwijl die stille jongen met dat pokdalige gezicht de ene na de andere situatie te verwerken krijgt.

En dan is er nog het verschil tussen de ene of de andere rijschool. Staat het CBR, of liever gezegd de examinator van de oproepplaats, positief tegenover de instructeur of rijschool, dan slagen de kandidaten, Behalve bij een grote fout. Staan ze er negatief tegenover, dan is de kandidaat vrijwel zeker bij voorbaat gezakt. Er zijn altijd wel een paar situaties aan te halen om een kandidaat te laten zakken. En door ze bij de ene rijschool te laten slagen en bij de andere te laten zakken blijft het gemiddelde op peil.

Examinatoren in een oproepplaats vormen een kliek die alles van elkaar aannemen, dus afspraken zijn snel gemaakt. Er hoeft maar 1 rotte appel in de mand te zitten…

Het is eigenlijk een schande dat het CBR de enige instantie is die rijexamens afneemt zonder enige vorm van concurrentie, er had allang een tweede instituut moeten zijn. En hebben we dat CBR eigenlijk wel nodig? Da’s een lastige, instructeurs kunnen goed bepalen of een leerling een rijbewijs waardig is, maar ik denk dat zonder het CBR alle rijscholen een slagingspercentage van 100% hebben.

Het zou mooi zijn als er systeem zou zijn zodat we het CBR niet meer nodig hebben, geen lange wachttijden meer (omdat er maar 1 exameninstituut is) en geen openbare slagingspercentages meer, waardoor al die onzinnige websites van het internet verdwijnen en de rust in de rijschoolwereld terugkeert. Mensen zijn heel goed in staat om zelf een goede rijschool te zoeken, daar hebben ze die flauwekulsites niet voor nodig en rijscholen die het niet goed doen vallen al snel door de mand via de social media.

Hoe dan ook, ik ben blij dat ik binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd bereik en kan stoppen met mijn rijschool. Niet omdat ik het werk niet graag doe, maar omdat ik baal van die kleuters waarvan sommigen amper enige rijervaring hebben, zich misdragen en denken dat ze God zijn. Ik stap tegenwoordig altijd met heel veel tegenzin de examenzaal in.