Autoverkoop 2017: zoveel nieuwe auto’s kochten we

Ging het dit jaar beter dan in rampjaar 2016?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ja. Maar wacht even met het openen van die champagneflessen die je gisteren met je zatte harses niet meer kon vinden in de kelder. Zo extreem goed is het nieuws ook weer niet. 2016 was namelijk een ontiegelijk slecht jaar voor wat betreft de verkoop van nieuwe auto’s. Er gingen dat jaar slechts 382.825 units over de toonbank. Voor een jaar waarin er nóg minder nieuwe auto’s verkocht werden in Nederland, moesten we de kalender terugdraaien naar -jawel- 1969.

In 2017 hebben we iets beter geluisterd naar de stem van Mark Rutte. Koop gewoon die nieuwe auto! Toch zijn de 414.812 verkochte exemplaren nog steeds geen reden om de vlag uit te hangen. Wellicht moet de overheid zich eens realiseren dat het percentage belasting dat je heft en de daadwerkelijke (auto)belastinginkomsten géén rechtevenredig verband met elkaar onderhouden. Waarschijnlijk is dit eerder een parabolisch verband en wie weet zitten we wel ergens in dalende helft van die parabool. Ik dacht ik gooi er maar direct even mijn eerste politiek getinte proefballonetje van het jaar uit.

Voor het getal van 414.812 stuks baseren we ons overigens op een Tweet van VWE’s Jasper Verweij. Net als wij van Autoblog is deze noeste arbeider op de eerste dag van het jaar met zijn hoofd alweer bij het werk. Jasper was zelfs zó enthousiast dat hij het getal er direct twee keer uitgooide #tweetrepeat.

Gisteren is het aantal overigens nog bijgesteld met drie stuks omdat drie dappere zielen hun auto op de laatste dag van het jaar op kenteken gezet hebben. Gek eigenlijk dit lage getal, want in voorgaande jaren wilden om een of andere reden juist heel veel mensen hun auto nog net voor het nieuwe jaar op kenteken hebben. Hmm, hoe is dit opvallende verschil toch te verklaren? Werkelijk geen idee (link). Enfin, de auto’s van de drie helden zijn vandaag dus officieel één jaar oud in de ogen van de markt. Gefeliciteerd!

In de komende dagen zullen er ongetwijfeld uitgebreide cijfers volgen met specifieke trends, winnaars en verliezers. Maar die houd je dus nog even van ons tegoed. De verwachting is overigens dat er in 2018 nog wat meer auto’s verkocht gaan worden dan afgelopen jaar, maar helaas zullen vele daarvan wel crossovers zijn.

Image-Credit: een (in 2016 op kenteken gezette, maar je snapt het idee) Ferrari GTC4Lusso op Nederlandse platen via autojunk