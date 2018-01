Dit is de goedkoopste Daimler van AutoTrack

In stijl de bochten door.

In de tijd dat Daimler en Jaguar nog hand in hand gingen, en de kantoren niet binnengevallen werden, kwamen er een reeks stijlvolle auto’s de wereld in. Grote, luxe auto’s die, ondanks de badge je willen doen vermoeden, toch wel heel erg Brits zijn. In zijn hoogtijdagen kostte het beestje omgerekend bijna een ton, maar daar is tegenwoordig niet veel meer van over. Het exemplaar waar we momenteel licht op schijnen kost nog maar een fractie van dit bedrag: 2.500 euro.

De prijs komt echter niet zozeer als een verrassing. Zo zag we in het verleden dat je voor één rooie meer zes hele cilinders extra voorgeschoteld kon krijgen. Maar in plaats van de Double Six is dit slechts de ‘gewone’ Daimler Six, met 4-liter zes-in-lijnmotor. De zescilinder was van fabriek af goed voor bijna 250 pk, al zal dat na 354.562 gereden kilometers toch enigszins willen afwijken. De Daimler Six 4.0 produceerde daarnaast 392 Nm aan koppel en was voorzien van de authentieke maar vooral bijzonder gedateerde viertrapsautomaat.

Hoewel de auto in zijn leven aardig wat asfalt heeft verteerd, ziet hij er op de foto’s nog prima uit; zowel van binnen als van buiten. De draak zit hem echter in het feit dat het afwerkingsniveau in vergelijking met tijdsgenoten niet precies de beste van het stel te noemen was. Daarbij staan de wel bekende Britse gremlins altijd om de hoek om je op je zwakste moment uit te schakelen. Desondanks is, en blijft, het een geinige manier om stijlvol naar je werk te glijden, al is het maar voor een tijdje.