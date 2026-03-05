Een beetje te koop: de dakloze ex van Hazes Senior

Zeg maar niets meer…

Als de muziek van André Hazes senior misschien niet je smaak is, is deze cabrio V8 dat misschien wel. Een leuke youngtimer die niet al te veel kilometers gelopen heeft. Of de auto nog naar bier ruikt is wel de vraag.

Wie wordt er al ’n beetje verliefd?

André Hazes senior had naast de liefde voor de nodige alcoholische versnaperingen, ook een zekere passie voor de auto’s. In 2002 kocht hij deze Lexus SC430 voor 109.300 euro en reed daarin tot aan zijn overlijden. Zijn vrouw Rachel vond de auto wat minder interessant en verkocht de auto in 2006 voor 80.000 euro. Destijds was de cabrio nog niet ingereden, want er stond slechts 7.000 kilometer op de teller. Toch betekende het een afschrijving van een flinke 30.000 euro na vier jaar.

Wat er in de tussentijd met Hazes’ Lexus gebeurde, is ietwat onduidelijk. We weten in ieder geval dat dat de auto nooit alleen van de volkszanger en zijn vrouw is geweest en dat er in de tussentijd zo’n 60.000 kilometer mee gereden is. Op dit moment staat Hazes’ Lexus namelijk bij Collectables met een iets meer ingereden kilometerstand van 66.000 kilometer.

De prijs is ook aanzienlijk gezakt sinds 2006, want bieden kan al vanaf de startprijs van 15.000 euro. Volgens onze vrienden bij de Collectables kan de cabrio zeker 30.000 euro gaan opleveren. Dus wie nog een unieke Hazesbolide zoekt kan hier bieden.

Geen kleine jongen

Wat heeft deze Lexus te bieden hoor ik je denken? Helaas zitten er geen echte sporen in die nog een glimp geven van dat Hazes de eigenaar was. Desondanks ligt er wel een flinke zuipert onder de motorkap: een dikke 4,3-liter V8. Dit blok brengt je in 7 seconden naar de 100 km/u en stopt met accelereren bij de 250km/u. Met de dorst valt het overigens wel redelijk mee. Met een gemiddeld verbruik van een schappelijke 1 op 9 kan je wellicht net wat vaker naar de pomp dan dat Hazes naar de kroeg ging.

Dit was niet de enige speciale auto van Nederlands bekendste volkszanger. Zo had hij naast deze Lexus SC430 ook een Buick Park Avenue, een MG Midget en is hij ook een keer gespot in een Chevrolet Caprice.

