Elektrische BMW 3 Serie komt eraan: dit is wanneer we hem te zien krijgen

Dit weten we allemaal al over de eerste elektrische 3 Serie ooit.

”Scherper, slimmer en spannender dan ooit”. Zo omschrijft BMW de volgende generatie van de 3 Serie. Na een berg vol teasers, oefenritjes in prototypes, nog meer beelden van testvoertuigen is er weer een nieuwe teaser online verschenen. We krijgen er gelukkig wel de datum van de lancering van de BMW i3 bij.

Of ja, lancering. BMW noemt het een ‘design première’. Zou dat betekenen dat we de specs later pas krijgen? Dat is voor latere zorg. Voor vandaag is het nieuws dat die première gaat plaatsvinden op woensdag 18 maart. Zoals gezegd deelt BMW er een plaagbeeld bij. Dit keer zien we een animatie van de voorkant. Komt je al bekend voor van de iX3, toch? En anders wel van de Vision Neue Klasse uit 2023.

Wat weten we al?

Er zijn weinig auto’s waarvan we meer hebben gezien voorafgaand aan de presentatie van de 3 Serie van de Neue Klasse. Om te beginnen weten we al wat zijn codenaam is, NA0. De benzineversie gaat G50 heten, maar daarover later meer. De i3 gaat in essentie een lage iX3 zijn, precies zoals het hoort binnen de BMW hiërarchie.

De eerste geluiden uit de autowereld klinken positief over de eerste elektrische 3 Serie. Het is een echte 3 Serie: een gave auto, maar wel heel krap achterin. Qua techniek gaat BMW op dezelfde trend verder als dat het met de iX3 is begonnen. Dat wil zeggen: een elektrische ‘Heart of Joy-superbrein’, Dynamic Performance Control-software voor lekker stuurgedrag, 469 pk, 645 Nm, 800-volt architectuur voor laadsnelheeden tot 400 kW en een 108-kWh batterij.

Als we op de wetenschap mogen vertrouwen, dan komt de i3 straks meer dan 800 kilometer ver op een volle batterij. De sedan vangt minder wind en zou daardoor minder last moeten hebben van luchtweerstand. Vanbinnen zal ie ook het Panoramic Vision-interieur krijgen. We gaan het wellicht op 18 maart ondervinden.

Ergens in de tweede helft van dit jaar gaat de elektrische 3 Serie in productie in het hart van BMW, München. Later krijgt het gamma uitbreiding met de benzineversie, de eerdergenoemde G50. Verwacht hierbij hetzelfde uiterlijk als de i3, maar dan met een wat langere neus om de verbrandingsmotor te huisvesten. Ook de benzineversie moet in 2026 worden gelanceerd.