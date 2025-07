Lexus probeert meest epische reclame ooit na te doen

En uiteraard is deze lang niet zo episch.

Het is zonder twijfel de meest epische commercial ooit: The Epic Split. We weten niet wat het marketingteam van Volvo Trucks genuttigd had, maar ze besloten Jean-Claude Van Damme een split te laten doen op achteruit rijdende vrachtwagens. Een legendarische reclame was geboren.

Lexus heeft nu een poging gedaan een soortgelijke epische reclame te maken. In plaats van twee vrachtwagens zien we twee Lexus NX-en en Jean-Claude Van Damme is vervangen door twee tennisspelers. Die een tennisbal over en weer slaan. Klinkt dat minder episch? Dat is het ook.

Lexus heeft wel alles uit de kast getrokken voor deze stunt. Zo hebben ze een Hollywood-stuntcoördinator in de arm genomen, die onder meer aan Star Wars en James Bond gewerkt heeft. De tennisspelers zijn ook pro’s, namelijkJamie Murray en Laura Robson. Maar ja, zij hebben natuurlijk niet de starpower van Jean-Claud Van Damme.

Lexus heeft wel een Guinness World Record gevestigd, sterker nog: twee records. Het ene record is de langste tennisrally op rijdende auto’s, met 101 slagen. Het andere record is de hoogste snelheid tijdens een tennisrally op rijdende auto’s, met 46 km/u. Waarschijnlijk zijn ze ook de eerste dit geprobeerd hebben, dus ja, dan heb je al snel een record.

Het tennissen is overigens niet zomaar uit de lucht gegrepen, want Lexus is sponsor van de ATP. Vandaar dat ze geen split hebben gedaan.