Is toch weer eens iets anders dan een Bentley of Audi RS6. Een echte BMW E30 M3 bij de Domeinen. Zou jij het aandurven?

Windowshoppen bij de Domeinen blijft leuk. Het is altijd een soort leedvermaak als je ziet dat er weer een stel drugsdealers of zwarthandelaren hun Bentley Continental of S-Klasse is kwijtgeraakt. En vanachter ons toetsenbord durven we ze nog eens uit te lachen ook. Zo dapper zijn we wel.

Maar soms staan er pareltjes waarvan we denken; hoe is die er nou weer terecht gekomen. Zoals deze. Een raszuivere BMW E30 M3. Niet meteen de auto die je anno 2023 bij een overtreder verwacht. Maar ja, schijn bedriegt blijkbaar.

Een BMW E30 M3 bij de Domeinen

Van buiten ziet deze E30 M3 er goed uit. De spoilers en velgen moeten je ding zijn, tenzij het een speciale Evo-versie is, dan niet. Dan is het gewoon vet. Maar de kennis van ondergetekende reikt niet zover, dus daar moeten jullie me maar mee helpen.

Van binnen ziet hij er ook onberispelijk uit, met originele kuipstoelen en leder dat op het eerste gezicht onbeschadigd lijkt. En dat hebben we weleens anders gezien, bij auto’s met 138.000 kilometer op de klok.

Is er dan echt geen addertje? Jazeker, dat is er. In de tekst bij het kavel staat namelijk het volgende:

Het portierruitmechanisme rechts functioneert niet, de portierruit kan

niet gesloten worden.

De gaskabel ligt los van het gasklepmechanisme. De gaskleppen in de

inlaatbuizen stonden grotendeels open. Er is een melding dat de motor

rookt. Mogelijk is er sprake van motorschade. Kijk, de adder

Er is kans op motorschade dus. Voor de leek een no-go, maar voor de klusser of kenner misschien helemaal niet. En het zal wel wat van de prijs afsnoepen ook, denken wij.

Dus daarom de vraag: Een BMW E30 M3 bij de Domeinen. Durf jij het aan?