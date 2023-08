Model S met Koenigsegg onderdelen is blubberdik

Je kan nu van je Tesla Model S Plaid een kneiterdik visueel statement maken, met onder meer dank aan Koenigsegg!

De Tesla Model S heeft de hele balans van de autowereld veranderd. Als een klein automerk ineens een potente elektrische auto uit de grond kan stampen, wordt duidelijk hoe erg de andere autofabrikanten aan uitstelgedrag leden. Met de Model 3 en Model Y kan je de meeste voordelen van een Model S qua elektrische auto nu ook in een kleiner en betaalbaarder model krijgen en dus is de Model S heden ten dage een wat vreemde auto. Eigenlijk kan je hem niet betalen, concurrenten hebben inmiddels zeer potente rivalen in hun arsenaal en ja, het is een cliché, maar het toppunt van bouwkwaliteit is ‘ie nog steeds niet.

Styling

En dan is er nog het feit dat de Tesla Model S eigenlijk nog dezelfde auto is als tien jaar geleden. Goed, het interieur is flink op de schop gegaan en qua uiterlijk kun je een Model S P85D uit 2013 zeker onderscheiden van een Plaid uit 2023. Het is trouwens maar de vraag hoe erg het is. Ex-Mazda-ontwerper Franz von Holzhausen heeft er in 2013 een buitengewoon knappe auto van gemaakt en ondanks zijn kleine wijzigingen kan hij er nog best mee door. Helemaal als Plaid met grote velgen staat er nog steeds wel een lekker dikke sedan.

Unplugged

Als je de Model S Plaid dan alsnog te tam vindt is er een oplossing. Unplugged Performance geeft je een blubberdikke bodykit. Deze luistert naar de naam Model S-Apex en de fervente Tesla-tuningfanaat zal hem kennen van zijn debuut in 2018. Dat was vóór de meest recente Model S-update en dus voor de Plaid. Nu is deze bodykit er ook op maat voor je Model S Plaid.

Net als de Model S is er in grote lijnen niks veranderd aan de bodykit. Dankzij flink verbreed plaatwerk bij alle vier de wielkasten, nieuwe sideskirts en bumpers is de auto flink wat breder geworden. Er is overigens wel iets nieuws: de voorsplitter van koolstofvezel is nu zowel visueel als aerodynamisch wat prominenter.

Koenigsegg

Wat heeft Koenigsegg dan te maken met de Tesla Model S Plaid van Unplugged? Welnu, op de achterklep prijkt een ducktail-spoiler van koolstofvezel die niet meegespoten wordt met de auto. Koenigsegg heeft Unplugged geholpen met het ontwerpen en optimaliseren van dit onderdeel en bouwt ze ook nog eens voor de tuner. Je kan het slechter treffen qua samenwerkingen.

Snelheid

De bodykit in combinatie met de 21 inch gesmede lichtgewicht velgen zou je laten denken dat het vooral een visueel feestje is, maar ook aan de performance van een Model S Plaid wordt gedacht door Unplugged. Niet qua harde cijfers trouwens, je kan nog steeds 1.020 pk en 1.420 Nm verwachten. Vooral qua onderstel is er veel gedaan. Uiteraard is de auto verlaagd met dank aan een Öhlins-schroefset die ook gebruikt is door de Tesla Model S-recordauto voor Pikes Peak. Mocht dat een beetje te heftig zijn, dan kan je ook kiezen voor ‘normale’ vering maar dan met van alles adaptief gemaakt. De keuze is reuze.

Het zit ook nog eens in de details: de kleine openingen aan de voorkant in de splitter zijn remkoelingsgaten. Dat mag ook wel, want Unplugged zet zelf compleet nieuwe carbonkeramische remschijven onder de Tesla Model S Plaid.

Interieur

Ook al is er beperkt beeldmateriaal voor beschikbaar, je krijgt ook nog eens een nieuw interieur van Unplugged. We zien compleet opnieuw beklede stoelen in mooi rood leer, maar het gaat om Vegan Leather dus niet gemaakt van koeien. Het is gemaakt van bamboe. Dit alles met dank aan een bedrijf dat Von Holzhausen heet. Is dat toeval? Nee. Dat is namelijk het bedrijf van Vicki von Holzhausen, de vrouw van Franz die de auto ontworpen heeft. En zo is het cirkeltje weer rond.

Kost da? Dat maakt Unplugged niet bekend. Ten tijde van de ‘oude’ Model S rekende het bedrijf 50.000 dollar en dat was zonder voorsplitter en veganistisch lederen interieur. Goedkoop is het dus waarschijnlijk niet.