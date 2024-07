Op deze aanhangwagen staat voor miljoenen aan Ferrari

Deze peperdure klassieker – die gewoon op een open trailer wordt vervoerd – is vandaag de Spot van de Week.

Een auto is gemaakt om te rijden, ook al is het een klassieke Ferrari die een vermogen kost. Maar áls de auto van A naar B getransporteerd moet worden, verwacht je toch een gesloten trailer. Spotter @europeancarshotsinsta wist echter een bijzondere Ferrari te spotten die gewoon op een open trailer werd vervoerd. Gelukkig maar, want anders viel er weinig te spotten.

De auto in kwestie is een Ferrari 400 Superamerica SWB Cabriolet Pinin Farina. De lange naam is in dit geval ook een indicatie van de bijzonderheid. De 400 Superamerica met korte wielbasis is namelijk al heel zeldzaam en de cabrioversie is dat helemaal.

De 400 Superamerica werd van 1959 tot 1964 gebouwd, als opvolger van de 410 Superamerica. De 400 had een 4,0 liter Colombo V12, die 340 pk produceerde. Dat was destijds een serieus vermogen. Ter vergelijking: de 250 GT SWB leverde maximaal 280 pk.

De latere 400 Superamerica’s kregen een langere wielbasis, wat de vroegere exemplaren dus een Short Wheelbase maakt. Hiervan zijn er slechts 25 gebouwd en daarvan waren maar 7 een cabrio. We kijken hier dus naar een uiterst zeldzame Ferrari.

Wat is zo’n auto dan waard? Nou, toevallig wordt er volgende maand tijdens Monterey Car Week een groene 400 Superamerica SWB Cabriolet Pinin Farina geveild. Aangezien er maar één auto is in deze kleurstelling, moet het haast wel dezelfde auto zijn. En die is volgens RM Sotheby’s 6 tot 7 miljoen dollar (rond de 6 miljoen euro) waard.

Een van de toppers van de RM Sotheby’s-veiling in Monterey zomaar tegenkomen op de Nederlandse snelweg, dat kunnen we gerust een topspot noemen. @europeancarshotsinsta gaat er deze zondag dus vandoor met de Autoblog Spot van de Week.

Ook wat bijzonders gespot? Upload je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek! We hebben een mooie Autoblog-pet of -muts voor de winnaar.

Ben je op vakantie of ga je binnenkort op vakantie? Dan zien we graag je vakantiespots verschijnen. Daarmee maak je kans op een BMW Powerslide Training. Vermeld in de beschrijving #vakantiespot2024 om mee te doen aan deze winactie!