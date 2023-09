Een chipje zorgt voor 215 pk éxtra voor deze dikke Duitser

Kijk, dat zet zoden aan de dijk. 215 pk extra middels een chipje (en toegegeven, wat kleine mods).

Toevallig hadden we het gisteren nog over twee dikke Duitsers. De BMW E60 met compressor van ESS en Faulke deed de wenkbrauwen een beetje fronsen. Ja, het zijn hele dikke auto’s. Maar een 545i of 550i van 15 jaar oud voorzien van een 5 mille kostende compressorkit. Is dat niet een beetje vragen om moeilijkheden? Zoals mijn monteur altijd zegt: je kan die 5 mille beter in onderhoud steken en dan nog zijn er zat dingen te doen. Kortom, het spreekwoordelijke dweilen met de kraan open.

Maar wat je ook kan doen is een dikke Duitser kopen waar al een mechnische compressor op zit. Dat scheelt een hele hoop werk. De Mercedes E55 AMG heeft er bijvoorbeeld eentje. Die zit echter wel een beetje op zijn max qua capaciteit.

215 pk met één chipje (en wat mods)

Dat is niet het geval met de Audi A6 3.0 TFSI. Die motor werd ontwikkeld als vervanger van de atmosferische 3.2 V6 enerzijds en in de toekomst als opvolger van de 4.2 V8 anderzijds. Met vermogens van 272 pk tot 354 pk waren ze affabriek al behoorlijk krachtig, maar die blokken staan enorm bescheiden afgesteld. Dus met een paar modificaties haal je er meer, heel veel meer vermogen uit.

Dat bewijst HS Motorsport. Die tuners uit Eching bei München hebben een Audi A6 3.0 TFSI van de vorige generatie (4H voor intimi). We beginnen eventjes met de motor, want dat is het tofste aan de auto. Middels wat milde aanpassingen (inlaat, uitlaat, aanzuigbuis, ECU en poelie) is het vermogen gestegen van 300 pk naar 515 pk! Dat is 215 pk extra! Het koppel steeg mee, van 400 Nm naar 670 Nm! Dat zijn enorme stijgingen ten opzichte van wat de motor standaard doet. De electronica van de S Tronic-bak is aangepast en reageert sneller dan voorheen.

Hele grote remmen (echt heel groot)

Qua uiterlijke wijzigingen moet de Audi A6 van HS Motorsport je smaak zijn. Die gehele Maxton-plakkertjes set had van ons niet gehoeven. Maxton is een plastic-specialist voor splitters, skirts, spoilerlipjes en dergelijke. Het is op zich prima kwaliteit, maar niet bepaald hoogstaand of passend bij zo’n chique Audi A6. De wielen zijn van ‘Elegance Wheels’, modelletje FF440. Ze zijn 10 inch breed en 20 inch in diameter en voorzien van 265/30 20 banden van Toyo.

Achter de velgen zie je hele dikke remmen, die zijn afkomstig van de Audi S8. Voor zijn de schijven 400 mm groot (ja, 400!) en achter alsnog 365 mm. Deze auto is voorzien van luchtvering, vandaar dat ‘ie wat lager ligt. Alla parameters van de RS6 schijnen toegepast te zijn. We zijn benieuwd. Een RS6 is laag, maar niet zó laag. Als een liter vanillesaus op de Apfelstrudel is er tenslotte een sportuitlaatsysteem gemonteerd.

Dat kan ondergetekende wel begrijpen, want standaard klinkt de A6 met deze motor wel heel erg discreet. Alle onderdeeltjes kun je uiteraard ook gewoon los bestellen bij de Damen und Herren van HS Motorsport. Nu nog even een A6 met drieliter compressormotor vinden.