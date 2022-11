Mercedes zet extra pk’s achter betaalmuur

Sneller bij het stoplicht sprinten door middel van een abonnement.

En jij dacht dat ze bij BMW op het achterhoofd waren gevallen toen er abonnementen voor stoelverwarming kwamen. Het niet het enige primiejum merk uit Duitsland waarbij abbo’s het nieuwe normaal zijn. Ook Mercedes kiest voor een abonnement en gaat zelfs nog een stapje verder in de richting van performance.

Mercedes performance abonnement

Mercedes introduceert een abonnement om het vermogen van een EQ model op te schroeven. Het abonnement is in de Verenigde Staten geïntroduceerd. Onduidelijk is of dit ook naar Europa komt. Amerikanen moeten straks 1.200 dollar (exclusief lokale belastingen) per jaar betalen om het maximale vermogen uit hun Mercedes EQ model te halen. Het is vrij laat om dit te associëren met een 1 april grap.

Amerikanen die een dergelijk abonnement afsluiten kunnen verbeterde acceleratietijden tussen de 0,8 en 1 seconde naar 60 mph (96 km/u) verwachten. Hoe dat er dan in de praktijk uit komt te zien voor diverse Mercedes EQ-modellen zie je hieronder. De AMG-modellen lijken de dans te ontspringen.

Mercedes EQE 350 4MATIC (van 292 pk naar 353 pk/0-60 mph van 6.0 naar 5.1 seconden)

Mercedes EQE SUV 350 4MATIC (van 292 pk naar 353 pk/0-60 mph van 6.2 naar 5.2 seconden)

Mercedes EQS 450 4MATIC (van 360 pk naar 449 pk/0-60 mph van 5.3 naar 4.5 seconden)

Mercedes EQS SUV 4MATIC (van 360 pk naar 449 pk/0-60 mph van 5.8 naar 4.9 seconden)

Het Performance abonnement van Mercedes is online aan te schaffen in de Amerikaanse webshop van het merk. Onder de noemer Acceleration Increase is het abonnement voor een jaar af te sluiten.

Een bizarre en nogal vreemde nieuwe manier van autofabrikanten om geld af te troggelen van klanten. Je koopt een auto en moet ook nog eens extra betalen om het daadwerkelijke maximale vermogen te kunnen gebruiken. Tja, ze moeten iets verzinnen met al die EV’s die nauwelijks onderhoud nodig hebben. De marges die nu nog in de werkplaats gepakt worden moeten op lange termijn elders vandaan komen. Gelukkig voor ons vinden deze praktijken voorlopig enkel aan de andere kant van de plas plaats.