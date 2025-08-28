Crash: BMW Neue Klasse-prototype rijdt bus aan en belandt in de sloot

Een wilde rit in een BMW-prototype eindigt in tranen.

Ook deze zomervakantie werden we overspoeld met jullie vakantiespots (blijf ze insturen en maak kans op een Autoblog-strandlaken!). Een terugkerende trend bij de zomerperiode is naast zonnige plaatjes van supercars ook een heleboel testvoertuigen gehuld in een camouflerend jasje. Leuk, zo’n prototype tegenkomen en achterhalen wat het precies is, maar deze Neue Klasse-oefenauto kon je maar beter omzeilen.

In Hongarije is een iX3-prototype van de Neue Klasse-generatie betrokken bij een crash. Het lijkt erop dat de BMW-testrijder ook nog eens de schuldige partij is. Volgens de eerste berichten ter plaatse reed de BMW waarschijnlijk met te hoge snelheid bergopwaarts en raakte vervolgens uit de bocht. Het prototype kwam op de rijstrook van de lijnbus en botste er frontaal tegenaan.

Meerdere gewonden

Meer beelden zitten helaas achter de copyrightmuur. Onderaan dit artikel vind je een linkje naar meer foto’s. Hoe dan ook, de experimentele auto zou zo hard op de bus zijn gebotst dat alle acht inzittenden (waaronder een kind) gewond raakten. Er zouden zelfs een paar passagiers uit de bus zijn geslingerd. Hoe zwaar hun verwondingen zijn, is onbekend.

Het busbedrijf dat betrokken was bij de crash deelt ook wat beelden en meldt: ”De professionele brandweer van Gyöngyös heeft de stroom naar de voertuigen afgesloten. Onze collega deed zijn best om de aanrijding te vermijden, maar tegen de aankomende auto had hij geen kans. De bus raakte totaal beschadigd en er stroomde een flinke hoeveelheid brandstof de weg op.”

Mocht je je afvragen wat de BMW daar deed: het merk heeft een fabriek in Debrecen, ongeveer 150 kilometer verwijderd van de crashplek. In die fabriek wordt ook de volgende iX3 gebouwd. Sterker nog, de eerste iX3 is er zelfs gebouwd. Binnenkort ga je meer zien van de iX3. Dan is de crossover te zien op de IAA in München. Bekijk hier meer foto’s van de crash.

Bronnen: hvg.hu, Gyöngyös en Reddit

Via Carscoops