Als je het eenmaal ziet, kun je het niet meer ontzien.

De autolanceringsbingokaart werd bijna helemaal ingevuld door BMW. Vroegtijdig wat teasers en later conceptauto’s, een waterval aan marketingblabla en een grote première. Toch mist er nog iets in het 4.068 woorden tellende persbericht van de nieuwe iX3.

Het zal de sterveling niet opvallen, maar de logo’s op de neus en het achterwerk van de Neue Klasse zijn minimaal aangepast. BMW heeft het nieuwe logo ook meteen doorgevoerd op de website. Scroll op deze pagina wat naar beneden en je komt het nieuwe logo als grootste afbeelding in de galerij tegen. Zie jij wat er is veranderd ten opzichte van andere recente logo’s?

Het nieuwe BMW-logo

En, gezien? Ik hou op met flauw doen en zal het je zeggen. De zilveren scheidingslijnen die de kleuren zwart, blauw en wit scheidden, zijn verdwenen. Nu liggen de blauwe en witte vlakken direct tegen elkaar aan. Daarnaast is de zilveren buitenring nu mat zilver in plaats van glanzend. Wat ik zei; het zijn minimale verschillen, maar BMW-puristen en logo-fetisjisten kunnen hierdoor pochen dat ze het nieuwe logo van het oude kunnen onderscheiden.

Met het nieuwe logo komt er ook een kortstondige lijn ten einde. Je kon aan het logo van een BMW zien of je te maken had met een geëlektrificeerde auto of niet. Dat kon dankzij een blauwe rand rondom de badge. De Neue Klasse iX3 is natuurlijk ook een auto met een elektromotor. Hij heeft niet de blauwe rand. En dat zullen de komende elektrische en hybride BMW’s ook niet meer krijgen.

Meer weten over de nieuwe iX3 en nieuwe generatie BMW’s? We hebben losse artikelen geschreven over de iX3, de prijs van het model, de investeringen van BMW in de Neue Klasse én hebben de SUV in levende lijve ontmoet.

Via AutoBild