Gelekt: dit is de toekomst van de iX3 Neue Klasse en de X5

Over een jaar zit je met een augmented reality-bril in je BMW.

Bij de introductie van de BMW iX3 Neue Klasse wist BMW natuurlijk al lang en breed wat er in de nabije toekomst met de dit model zou gaan gebeuren. Helaas kregen wij die plannen destijds nog niet te horen. Gelukkig zijn werknemers van de Duitse autobouwer die hun geheimhoudingsplicht niet zo serieus nemen en stiekem informatie met het internet delen. Vorige week lekte daardoor al een hele line-up aan nieuwe modellen, nu krijgen we nog wat diepgaandere informatie.

iX3 M60 en 40 nog dit jaar

Door het lek, dat werd gedeeld op Bimmerpost, weten we nu bijvoorbeeld dat de iX3 M60 in juli van dit jaar gepresenteerd wordt. Deze heeft vooralsnog dezelfde specificaties als de huidige iX3 50. Hij krijgt wat extra M-onderdelen, een specifieke M-ophanging, individual-opties en een assortiment aan nieuwe velgen. De M-ophanging zal een half jaar later ook leverbaar worden op normale niet-M-modellen.

Tegen het eind van dit jaar voegt BMW waarschijnlijk de goedkopere iX3 40 aan de line-up toe. Die krijgt een kleiner accupakket van 82,6 kWh en zal 2.160 kg wegen. Daarnaast daalt het vermogen naar 235 kW (320 pk) en 500 Nm.

Extra opmerkelijk is dat er mogelijk vanaf juli 2027 een speciale optie in de prijslijst opdoemt: een augmented reality-bril. Wat er op die bril geprojecteerd wordt, is nog onduidelijk. Het is goed in te denken dat deze een soort vervanger wordt van de head-up display, die de fabrikant niet meer in de iX3 bouwt.

De X5 groeit en krijgt een V8

Ook lekte er nieuws over de nieuwe G65 X5. Deze wordt in december van dit jaar gelanceerd worden met de X5 50e, X5 M60e en de iX5 60. In 2027 komen daar de M60, iX5 50 en iX5 M70 bij. Standaard zal de X5 uitgerust worden met een zespitter die 537 pk en 540 Nm produceert die wordt bijgestaan door een 15 pk en 200 Nm sterk mild-hybride-systeem. Ook zou een V8 voor een M60-model bevestigd zijn.

Aangezien een nieuw model eigenlijk nooit kleiner kan zijn dan zijn voorganger, groeit de nieuwe X5 met 59 mm in lengte en neemt wielbasis 60 mm toe. Hij komt 12 mm hoger te staan, terwijl de daklijn 14 mm lager komt te liggen. Het wordt waarschijnlijk iets knusser in het interieur, want de nieuwe X5 wordt, hou je vast, 4 millimeter smaller dan zijn voorganger.

Het lek omvat nog veel meer modellen, maar weinig specifieke informatie hierover. Zo kunnen we bijvoorbeeld lezen dat de i3 in juli in productie gaat en dat we een touring-variant pas tegen eind 2027 hoeven te verwachten. Ook de iX4 zit eraan te komen. Waarschijnlijk trekt BMW het doek ergens in november van deze auto