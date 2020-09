'Een Donkervoort cornert stuk beter dan Porsche 911 GT3' - Autoblog.nl

‘De Donkervoort D8 GTO JD70 kan wel met 2g de bocht in gaan!’ Klinkt wat vaag, nu krijgen we er eindelijk meer uitleg over.

De hoeveelheid pk en koppel die een auto maakt, dat snappen we nog wel. Specs als nul-naar-honderdtijden, maximumsnelheiden en ronderecords zijn ook lekker duidelijk. Het zijn ook meteen de specs waarmee we auto’s met elkaar kunnen vergelijken. Hoe we kunnen weten dat auto A beter is dan auto B, bijvoorbeeld.

Er wordt echter op dit moment niet zo’n cijfertje gebruikt om aan te geven hoe goed de auto in een bocht is. Natuurlijk zeggen de rondetijden daar wel iets over, maar een cijfertje puur voor de cornering, dat is er nog niet echt. Daar lijkt Donkervoort verandering in te willen brengen. Bij het aankondigen van de D8 GTO JD70 spraken ze immers over de ‘2G Supersportwagen’. Dat wil zeggen dat de auto in bochten meer dan 2g aankan.

Het probleem is alleen dat die g-krachten wel een beetje vaag zijn. Sommigen zullen wel begrijpen wat het is (hint: het is een vergelijking van een kracht met de zwaartekracht), maar hoe het nou concreet voelt in een auto? Dat is meteen een stuk abstracter. Daarom was Donkervoort-directeur Denis Donkervoort in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow te gast, om tekst en uitleg te geven over dit bijzondere cijfer.

Je wordt helemaal doodmoe van de ‘nul naar honderd in 2,7 seconden’. Dat doet iedere snelle sportauto. Toen gingen we nadenken, hoe kunnen we aanduiden dat onze auto snel is? Dat kan weer door onze g-krachten, waarmee je aangeeft met welke kracht de auto zijwaarts kan gaan. Denis Donkervoort, directeur van Donkervoort

Voor de duidelijkheid: met 2g bedoelt Donkervoort dat de maximale krachten die de auto genereert tijdens een goeie bocht, vergelijkbaar zijn met de dubbele kracht die de zwaartekracht altijd uitoefent. En eigenlijk kan de JD70 méér produceren dan 2g, want zelfs de GTO RS doet al 2g, zo verklapte Donkervoort.

Om meer duidelijk te maken wat dit nou betekent, pakt Donkervoort twee bekende auto’s erbij. Hij begint met de Volkswagen Golf GTI. Deze auto staat niet bekend als een auto die traag de bocht in gaat, toch blijkt het volgens de g-krachten tegen te vallen. De Duitse hatchback komt niet eens aan de 1, maar blijft rond de 0,8 en de 0,9 steken.

De volgende auto om mee te vergelijken, is de Porsche 911 GT3. Een racemonster dat is ontwikkeld voor op het circuit. Althans, dat zou je misschien denken. Maar ook qua g-krachten valt het volgens Donkervoort mee. De Porker zit op de 1,3 tot 1,4.

Met andere woorden, de Donkervoorts kunnen een bocht loeisnel nemen. ‘Maar is dat dan wel prettig?’, vraagt Meindert Schut. Ja, is het antwoord. De D8 is een lichte auto, zo stelt Donkervoort, met een heel laag zwaartepunt. Daardoor voelt 2g in een Donkervoort ‘minder aan dan die 1,4 van de GT3’. “Want dat is natuurlijk een heel zwaar object.”

Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow: ING-sectoreconoom Rico Luman praat over de Nederlandse automarkt. En Wouter rijdt met de nieuwe Ferrari Roma.