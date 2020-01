Dit zijn de Nederlandse Dakar deelnemers in 2020

Dat bovenstaande mannen meedoen wist je natuurlijk al, maar ken je de rest ook al?





Morgen is het zover, dan gaat de Dakar rally weer van start. Traditiegetrouw vormt de epische Rally Raid de aftrap van het nieuwe raceseizoen. Dit jaar zijn de dingen wel een beetje anders dan in de afgelopen jaren, want het racefeest zal niet meer plaats vinden in Zuid-Amerika. Helaas betekent dat niet dat de Dakar weer de aloude Parijs-Dakar wordt, want het hele evenement zal zich afspelen in Saoedie Arabië. Daar zitten immers niet zozeer de terroristen zelf als wel de mensen die hen financieren en dat is minder gevaarlijk voor de deelnemers.

Enfin, Nederland heeft een grote historie in ‘de Dakar’, met name natuurlijk dankzij de familie de Rooy die al in de jaren ’80 owneerde. Destijds mocht je nog mokerhard door dorpjes et cetera scheuren met hele serieuze bolides als de Peugeot 205 Turbo 16 en de Porsche 959, tegenwoordig is het gevoelsmatig allemaal net wat minder spectaculair. De (semi-)fabrieksteams van Toyota en BMW (X-Raid) doen het met opgevoerde HiLux-en respectievelijk met buggy’s die een MINI-logo dragen. Voordeel is wel: hierdoor maakt een zwikje Nederlanders dat zich bij Toyota in het team gewrikt heeft kans op de eindzege!

Auto’s

Vooral Bernard ten Brinke kunnen we niet uitvlakken voor de victorie. Vorig jaar werd ten Brinke al de eerste Nederlander ooit die een etappezege pakte in een auto. Ook dit jaar zal hij weer uitkomen in een Toyota HiLux, als teammaatje van niemand minder dan Fernando Alonso én van Peter van Merksteijn junior. Autoliefhebbers kennen die laatste naam misschien nog van 2008, toen van Merksteijn senior de LMP2-klasse won in de 24 uur van Le Mans samen met ons Jos.

Bijna alle andere Nederlandse deelnemers in auto’s (Erik van Loon, Maik Willems en Teun Stam) rijden overigens ook in Toyo’s. Alleen de broetjes Tim en Tom Coronel gaan opnieuw strijden met hun Beast, die inmiddels is aanbeland bij evolutie ‘3.0’. Naar verluidt was er na vorig jaar een lijst van acht pagina’s met verbeterpunten aan dit monster en zijn die allemaal aangepakt. Dat belooft dus nog wat. Hieronder check je het overzicht van alle Nederlandse deelnemers in het autoklassement. Ook de navigatoren, die dit jaar extra belangrijk zijn daar het routeboek bij minimaal vier etappes pas een kwartiertje voor de start wordt uitgedeeld, vind je terug in de lijst.

Bernard ten Brinke met Tom Colsoul (Be), Toyota HiLux Erik van Loon met Sébastien Delaunay (Fr), Toyota HiLux Peter van Merksteijn met Michael Orr (GB), Toyota HiLux Tim Coronel met Tom Coronel, Jefferies Dakar Rally Maik Willems met Robert van Pelt, Toyota HiLux Roman Starikovich (Cyp) met Bert Heskes, Toyota HiLux Teun Stam met René Bargeman, Toyota Rally Cruiser

Trucks

Bij de trucks hebben we zoals gezegd natuurlijk een veel grotere historie dan bij de auto’s in de Dakar. Maar de bekendste telg aan de familie die hier vooral verantwoordelijk voor is kruipt dit jaar niet zelf achter het stuur vanwege een aanstormende hernia-operatie. Team de Rooy wel aanwezig is met vier trucks. Voormalig winnaar Gerard de Rooy laat het serieuze stuurwerk echter over aan Vick Versteijnen, Janus van Kasteren en Albert Llovera. Daarnaast zal Michel Beckx rijden in de support-truck. Afgezien van Team de Rooy doen er ook dit jaar weer een plethora aan andere Nederlandse truckers mee. Het overzicht vind je hieronder.

Janus van Kesteren, Marcel Snijders en Darek Rodewald (Pl), Iveco Powerstar Martin van den Brink, Wouter de Graaf en Mitchel van den Brink, Renault K520 Gert Huzink, Rob Buursen en Martin Roesink, Renault C460 Hybrid Edition Pascal de Baar, Stefan Slootjes en Jan Van der Vaet (Be), Renault K520 Victor Versteijnen, Andreas van der Sande en Teun van Dal, Iveco Powerstar Richard de Groot, Raph van den Elshout en Jan Hulsebosch, Renault K-520 Gerrit Zuurmond, Jasper Riezebos en Klaas Kwakkel, MAN H51 Jan van de Laar, Ben van de Laar en Dolf Huijgens, DAF FAV85 Ed Wigman, Joël Ebbers en Dirk Schatorie, MAN H51 Michiel Beckx, Bernard der Kinderen en Edwin Kuijpers, Iveco Trakker William de Groot, Edwin van de Langenberg en Hendrik Schuurmans, DAF FT X105

Motoren

Bij de motoren rijden de echte helden van de rally. Nederlandse kanshebbers voor de eindzege doen er niet echt mee, wel een paar veteranen die weer gaan voor ‘uitrijden’. Op zich is dat ook al een hele prestatie op zo’n tweewieler. Dit zijn de deelnemers:

Paul Spierings, Husqvarna Edwin Straver, KTM Mirjam Pol, Husqvarna Guillaume Martens, KTM Olaf Harmsen, KTM Martien Jimmink, Husqvarna Gerben Lieverdink, KTM

Ander spul

Naast de drie traditionele categorieën zijn er nog de SSV’s en de quads. In die laatste categorie is er niks te juichen voor oranje, in de eerste wel. Jurgen van den Goorbergh en Kees Koolen doen samen mee met zo’n dikke buggy. We gaan zien hoe ze het er vanaf gaan brengen.

Jurgen van den Goorbergh en Kees Koolen, Can-Am Maverick X3

Zo weet je weer welke zandhappers je moet aanmoedigen morgen.