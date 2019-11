Een eerste blik op de nieuwe Mercedes GLA

De foto's zijn genomen in alles behalve zijn natuurlijke habitat.

Nu de huidige generatie A-klasse inmiddels gemeengoed is geworden op de wegen is het tijd voor de volgende stap in vorm van de Mercedes GLA. De crossover op basis van de A-klasse krijgt een nieuwe generatie en de Duitse autofabrikant stelt de auto alvast aan je voor. Uiteraard voorzien van een dikke pyjama.

Met deze foto’s wil Mercedes je doen geloven dat je écht offroad kunt gaan met de nieuwe GLA. Dat zal best zo zijn, maar 99,9% van de kopers zal er vermoedelijk nog geen bospaadje mee gaan bezoeken. De hoge instap maakt de GLA nu juist zo populair.

De GLA zal de goedkoopste ‘SUV’ van Mercedes worden. Het rijkgevulde gamma bestaat dan uit de GLA, GLB, GLC, GLE en de GLS. Aangezien de auto zijn basis deelt met de A-klasse zal het geen verrassing zijn welke motoren de GLA krijgt. Verwacht diverse benzine- en dieselmotoren met als topmodellen de AMG GLA 35, de GLA 45 en de GLA 45 S.

Mercedes geeft alvast weg dat ze de nieuwe GLA volproppen met rijassistentiesystemen. De crossover zal onder meer in staat zijn een waarschuwing te geven als er mensen bij een zebrapad staan. Ook zit er een Active Brake assist zodat de auto zelf remt in een noodsituatie. De onthulling van de nieuwe Mercedes GLA is over zo’n twee weken.