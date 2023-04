Een EV 2 maanden uitproberen? Dat kan!

Je wilt een langere proefrit met je volgende auto. Zeker als je voor het eerst elektrisch gaat rijden. Dat kan!

Op het moment dat je bij een autobedrijf een koopovereenkomst sluit voor een auto, dan is het duidelijk. Die auto is vanaf dat moment van jou. Ook als na een paar maanden blijkt dat jij en de auto niet de ultieme match zijn. En wat dan?

Zeker bij de overstap naar een eerste elektrische auto weet je pas na enkele weken of de auto helemaal past voor jouw situatie.

Wat als uiteindelijk de auto toch niet bij je past? Zou het dan niet fijn zijn dat je de auto zonder veel gedoe weer kunt terugbrengen?

Leasebijtellingsvriendelijk had precies dat idee. Ze geven op een groot gedeelte van de voorraad direct leverbare EV’s nu de mogelijkheid om de auto binnen 1 of 2 maanden te retourneren. Je betaalt in dat geval slechts een bescheiden bedrag voor de 1 of 2 maanden dat je de auto hebt gebruikt.

Dit is dus die gedroomde uitgebreide proefrit met beperkte kosten!

Maar zijn er ook voorwaarden?

Er zijn voorwaarden. Maar het is vooral de bedoeling dat je ook echt goed de mogelijkheid hebt om jouw nieuwe elektrische auto goed te leren kennen. Dus je mag gewoon tot 2.500 km per maand rijden.

Daarnaast is het wel vereist dat je de auto all risk verzekert en ja, hij moet wel afgerekend zijn voordat jouw 1,2 maanden ingaan.

Overige (logische) voorwaarden lees je op de website van Leasebijtellingsvriendelijk.nl

Hoeveel je precies terug krijgt na 1 of 2 maanden, daar zijn ze in Almere heel transparant over. Wanneer de auto binnen 30 dagen geretourneerd wordt ontvangt u 97% van de aankoopprijs terug. Als u de auto binnen 60 dagen retour brengt, ontvangt u 95% van de aankoopprijs terug.

Uit welke elektrische auto’s kun je kiezen?

Grasduin je door het aanbod dan zie je veel verschillende modellen. Natuurlijk is Tesla vertegenwoordigd met Model 3, Model Y en Model S en Model X. Maar ook Skoda en Cupra, Volkswagen, Audi en Renault zijn van de partij.

Een gevarieerd aanbod met natuurlijk ook uiteenlopende (catalogus)prijzen. Niet onbelangrijk in het geval je de auto zakelijk wil gaan inzetten.

