Maserati Fuoriserie maakt Ruben blij

Toch wel attent van Maserati Fuoriserie dat ze aan onze Ruben denken!

Je hebt avontuurlijk ingestelde mensen, je hebt stripheld Kuifje en je hebt @RubenPriest. Onze trouwe collega leek het een verstandig idee om zijn Audi S3 weg te doen voor een Maserati GranTurismo MC Stradale. Hierdoor kunnen we niet alleen vanaf de redactie horen wanneer Ruben wegrijdt, maar ook hoe laat hij is aangekomen bij hem thuis. U zult begrijpen: onze vriendelijk vriendelijke vriend is idolaat van de luide GT.

Maserati Fuoriserie

Inmiddels is er een nieuw model. Er komt er eentje met een V6 of een geheel elektrische variant, de Folgore. Die zijn al erg snel en dik, maar klinken niet zo heftig als de V8 in die van Ruben. Maserati probeert het gemis goed te maken met twee heel erg speciale edities van de nieuwe GranTurismo, de M189-generatie.

De auto’s worden – heel erg toepasselijk – onthuld tijdens de fashion weeks in Milaan. Om meteen met het slechte nieuws te beginnen, die auto’s hebben geen natuurlijk ademende V8 of een extra kaal interieur. Beide exemplaren zijn een exponent van de Fuoriserie-afdeling van Maserati. Dat is een soort afdeling die verder gaat waar Porsche Exclusive stopt.

Maserati GranTurismo Luce

We beginnen met de ‘Luce’, een speciale editie vernoemd naar een grote Mazda, waarschijnlijk. De GranTurimso Luce heeft een speciale chromatische finish met een patroon dat door een laser is aangebracht. Dat is toch wel iets anders dan ‘Fashion Grey’ (van deze knoepert). Het ziet er heel bijzonder uit met de groene details erdoor heen. We zijn dan ook heel erg benieuwd hoe dit er in het echt uit komt te zien. Ruben ook, trouwens. Het gehele interieur is van Econyl, klinkt niet zo lekker als nappaleer met alcantara.

Maserati GranTurismo Prisma

De tweede speciale editie is de Prisma, vernoemd naar een middenklasse Lancia uit de jaren ’70 en ’80. Dit is in feite een rijdende lapjeskat. De GrantTurismo Prisma is namelijk gespoten in 14 verschillende kleiren, waarvan 12 populair waren van de vorige Gran Turismo’s van Maserati. Denk aan Oro Longchamps (goud) van de Khamsin uit 1973.

Maserati GranTurismo Launch Edition PrimaSerie 75th Anniversary

Niet nieuw voor het internet is de Gran Turismo Launch Edition PrimaSerie 75th Anniversary. Deze werd een tijdje geleden al digitaal onthuld. Deze maakt ook in Milaan zijn publieksdebuut. Deze Launch Edition zal ook in relatief grote aantallen worden gebouwd: 300 stuks. Daarvan hebben er 150 exemplaren een elektromotor, de andere de Nettuno V6. Toevallig lijkt die laatste wel heel erg op de MC Stradale van Ruben. Wij voelen een leuke vergelijkend warenonderzoek opborrelen!

