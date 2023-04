Zandzakken Red Bull om ingrijpen FIA te voorkomen

George Russell denkt dat het zandzakken van Red Bull expres is om zo te voorkomen dat de FIA ingrijpt.

Het is wel balen voor George Russell. Dan ben je Het Grote Talent. Mr Saterday. Dan ben je de enige persoon die met de afgrijselijke zeepkist van Williams iets kan presteren. Dan heb je eindelijk een zitje afgedwongen bij het grote Mercedes dat jarenlang dominant is en dan zit het constant tegen.

Voor hem is het niet leuk dat hij geen kans heeft om te winnen. Russell denkt namelijk dat Red Bull nog (lang) niet het achterste van hun tong laat zien. Volgens hem doen ze het relatief rustig aan om te voorkomen dat de FIA maatregelen gaat nemen.

Zandzakken Red Bull

Dat laat Russell weten aan de Chequered Flag Podcast van de BBC, net als de Autoblog Podcast bijzonder vermakelijk!

Oh, zeker weten dat ze zich inhouden. Ik denk dat ze zich bijna schamen voor hun enorme potentieel. Want hoe sneller ze zijn, hoe groter de kans dat de sport zal proberen hen iets tegen te houden. Ik denk realistisch gezien dat ze ongeveer zeven tiende voorsprong hebben op de rest van het veld. Ik weet niet precies wat het verschil nu is op het moment, maar Max heeft geen enkele reden om te pushen. Of Red Bull wat dat betreft. Ze hebben een geweldige job gedaan, om eerlijk zijn. Wij kunnen dat niet van hen afpakken. Wij moeten er gewoon een schepje bovenop doen. George Russell, arriveert NADAT Mercedes gepiekt heeft.

Oef, daar zegt hij wat. Nu is het niet helemaal uit de lucht gegrepen. Die Red Bulls zijn erg snel en als je vooraan rijdt, kun je het tempo bepalen. Maar het is wel een tikkeltje ironisch. Dat zullen we even toelichten.

Dominantie is van alle tijden

Voor wie de Formule 1 nu een jaartje of 30 volgt, zal het zijn opgevallen zijn dat er enkele periodes zijn dat een team buitengewoon succesvol en dominant is. In de meeste gevallen is dat 1 á 2 jaar, maar van 2000 tot 2004 moesten we constant het volkslied van Duitsland (Schumacher) en Italië aanhoren. Na jaren van aanmodderen bleek de combinatie van Schumi, Barrichello, Brawn, Todt en Kees van de Grint niet te stoppen.

Dan was er nog de periode van 2010 tot en met 2013, waar Sebastian Vettel zegevierde met de Red Bulls. Dat was overigens niet élk seizoen een dominante titel, met name de eerste niet. De dominantie van Lewis Hamilton en Mercedes van 2014 tot 2020 is echter ongekend.

Geen enkel ander team kwam ook maar in de buurt. Zeker in het begin was het verschil zó groot dat ze zich inhielden in de kwalificaties en races, om de FIA niet te alarmeren dat er iets moest gebeuren. Precies waar Russell Red Bull nu van beticht. Ah, de ironie!

