Een Honda S2000 voor 89.000 euro?!

Het moet niet gekker worden.

De Honda S2000 is een begerenswaardige auto, dat zeker. De afgelopen jaren is het Japanse VTEC-monster echter duurder geworden. Voor een net exemplaar mag de portemonnee getrokken worden en dan rijst de vraag naar boven of je dat ervoor over hebt.

Het kan altijd nog een tandje gekker, zoals dit exemplaar. Het gaat hier om een Honda S2000 die, spijtig genoeg, nauwelijks is gereden. De zwarte cabrio heeft slechts 153 kilometer op de klok. Het is er eentje uit het laatste productiejaar. Namelijk 2009.

Met zo’n lage kilometerstand een behoorlijk uniek ding. De eigenaar denkt blijkbaar een goudmijn in handen te hebben, want de vraagprijs is niet kinderachtig. De auto staat in de Verenigde Staten te koop voor 98.888 dollar. Dat komt omgerekend neer op 89.307 euro.

Vragen kan altijd en wie weet is er daadwerkelijk een koper te vinden die er een dergelijk bedrag voor over heeft. Deze S2000 had in 2009 een sticker prijs van 35.465 dollar, omgerekend 32.032 euro. En stel dat je de auto koopt, dan kun je er geen kilometer in rijden. Tenzij je geld haat. De afschrijving zal enorm zijn zodra er (serieuze) kilometers gemaakt gaan worden. En dat maakt deze S2000 meer een object dan een auto. Het voertuig werd aangeboden via eBay, maar daar is de aankooptijd inmiddels verstreken.