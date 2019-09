Bouw nu je eigen Land Rover Defender

Zakelijk, stoer of full PC Hooftstraat. De keuze is aan jou.

Land Rover heeft de configurator online geslingerd van de nieuwe Defender. Dat is leuk want nu kun je zelf een beetje spelen met allerlei mogelijke specificaties van je (fictieve) Defender. Er is keuze uit drie varianten. Het gaat hier om de Defender 110, de 110 First Edition en de 110 X.

Het verfrissende is dat de configurator geen pain in the ass is om mee te werken. Het resultaat van ondergetekende is een Defender 100 X in de kleur Pangea Green. De schoenen komen in vorm van de 22-inch (waarom ook niet) Style 5098 velgen. In het interieur de Vintage Tan voor een beetje kleur en als laatste het Apperance Pack. Het is een ietwat gauwe configuratie, want je kunt je echt minutenlang vermaken met alle mogelijkheden. Het samenstellen van een Defender is wat dat betreft geen simpele taak, mocht je in de markt zijn voor deze auto.

Land Rover brengt de nieuwe Defender in het eerste kwartaal van 2020 op de markt. De consumentenvanafprijs is met 101.300 euro niet kinderachtig. Voor dat geld staat er wel een icoon van een auto in een modern jasje op de oprit. Zeker in Urban-spec is het een goede tegenhanger van de Mercedes G-klasse.