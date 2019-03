Koop een puristen cabrio zonder nadelen

Althans, we kunnen het niet zo snel bedenken.

Soms komt een fabrikant met een auto die enkel en alleen voor de liefhebber bedoeld is. Dat zijn meestal geen verkooptoppers, maar wel de auto’s die hoog aangeschreven staan bij de kenners. Op zich heel erg leuk, maar er is zo weinig geld mee te verdienen. Een goed voorbeeld kun je zien bij BMW. De M3 wordt gewaardeerd door liefhebbers, maar ook door mensen die gewoon het dikste van het dikste willen hebben. De M Coupe (op basis van de Z3) is enkel en alleen voor de liefhebbers.

U begrijpt waar wij heen gaan. Honda heeft voldoende auto’s gemaakt, enkel en alleen voor de liefhebber. Denk aan de NSX en de Integra Type-R. De S2000 valt ook in dat rijtje. Ondanks dat de S2000 over veel bijzondere eigenschappen beschikt, is de motor toch wel het huzarenstukje. De F20C motor is een kunstwerk. Een 2.0 viercilinder met zestien kleppen in totaal klinkt niet bijzonder. Wat wel bijzonder is, is dat de motor in staat is om 9.000 toeren te halen.

Dat gaat met deze S2000 absoluut niet lukken. In Europa heeft de Honda S2000 altijd de F20C motor gehad. Ondanks het bijzondere karakter van het blok, waren de Amerikanen er niet over te spreken. Onderin was de motor niet heel erg scheutig met het leveren van Newtonmetertjes. Speciaal voor de Amerikaanse markt werd de motor na de facelift vervangen door de ‘F22C1’. In basis dezelfde motor, maar dan met een slagvolume van 2.157 cc (in plaats van 1.997 cc). De boring bleef gelijk (87 mm), maar de slag was groter. Het resultaat was dat de auto alsnog 241 pk leverde, maar nu al bij 7.800 toeren (in plaats van 8.300 toeren). Hetzelfde gebeurde met het koppel: er was meer (220 Nm) beschikbaar bij minder toeren (6.800 toeren). De Europese S2000 (AP1) leverde 208 Nm bij 7.500 toeren.

Mocht je zin hebben in zo’n Amerikaanse S2000 (AP2), dan hebben we goed nieuws! Er staat er namelijk eentje te koop in Rotterdam. De gele kleur is meteen helemaal goed om het voorjaar mee in te gaan. Tevens is de auto voorzien van een hardtop. Dit exemplaar komt uit 2006 en heeft sindsdien 73.196 km afgelegd. Het zijn echt kilometers en geen mijlen. Honda voorzag waarschijnlijk al dat de auto geëxporteerd ging worden. Met een simpele druk op de knop kun je kiezen uit weergave in mijlen of kilometers, niet alleen voor de km-stand, maar ook de snelheid. Altijd handig, zo’n digitaal dashboard. De advertentie kun je hier bekijken.

