Een nadere blik op de lampen van de Audi A7

De ingenieurs van Audi hebben weer flink hun best gedaan.

Ja, het leven is hard voor de techneuten van Audi. Moedertje Volkswagen bepaalt grotendeels waar het merk wel en juist geen geld aan uit mag geven. Een dikke blepper met achterwielaandrijving ontwikkelen zit er zodoende niet in. Daarvoor moet gewacht worden totdat er wellicht een keer een platform van Porsche de fabrieken van de boksbeugel komt binnenrollen. In de tussentijd hebben de techneuten alle tijd om zich te richten op het ontwerpen van kekke lampunits. En dat doen ze met verve.

Neem nou de lampen van de nieuwe A7. Er zijn niet één, niet twéé, maar liefst drie verschillende opties die je kan kiezen voor je koplampen. Sloebers gaan voor de standaard units. Deze hebben al redelijk kekke LEDs.



Als je een beetje swek wil, kies je echter voor de de HD Matrix LED koplampen.



Maar echt tof wordt het pas met de HD Matrix LED koplampen inclusief laserlicht. Laz0rz!



Met zoveel lampjes in een lampunit is het echter wel handig om te weten wat nu precies wat is. Hoe weet je of de bumperklever achter je zijn lasers op je richt? Een overzicht.

Dagrijverlichting



Knipperlichten



Dimlicht



Groot licht





Groot licht met laz0rs



Dus, als die A7 achter je drie separate lampjes heeft branden aan de onderkant van de koplampen, weet je dat je op het punt staat doormidden gezaagd te worden als James Bond in Goldfinger. Toch maar uit de weg gaan dan?

Check hieronder nog een hippe video van de kerstverlichting.