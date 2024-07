Een nieuwe Audi van €625.262 op Nederlands kenteken?

Er zijn afgelopen maand een aantal hele dikke Duitsers op kenteken gezet, waaronder een Audi A8 van dik zes ton.

Audi

Het RDW register kent veel verschillende merknamen. Ben je daar op zoek naar bepaalde auto’s, vergeet dan niet wat alternatieve merkbenamingen. Als je een blik wil werpen op de Audi’s in het RDW register, dan moet je niet alleen kijken naar de merknaam Audi, maar eigenlijk ook naar Audi/Porsche (voornamelijk voor de RS2 uit de jaren ’90) en naar Quattro.

Ook in juni werden namelijk weer auto’s geregistreerd onder de naam Quattro. Het gaat vaak wel om wat oudere auto’s, voornamelijk uit de periode 1996 tot 2014. Het gebruik van de merknaam Quattro kan ook gerelateerd zijn aan de merknaam die bij de vorige registratie in het buitenland is gebruikt, want die neemt de RDW geregeld over. Zo kwam er in juni ook een auto van het merk ‘Ovriga’ op kenteken. Dat heeft simpelweg te maken met de voorgaande registratie in Scandinavië, waar dit gewoon ‘Overige’ betekent.

Terug naar Audi. Daar zagen we in juni onder andere drie R8’s op kenteken verschijnen. Twee grijze coupés, waarvan er één het land alweer verlaten heeft, plus een witte R8 Spyder uit 2017. Allemaal uitgerust met die heerlijke 5.2 liter V10!

De meest krachtige Audi’s (naast één van de R8’s die 612 PK heeft), waren twee exemplaren van het type S8 Plus, met 606 PK. Beiden uit 2017 en recent dus vanuit het buitenland naar Nederland gehaald. Exclusieve sportiviteit, zoals Audi het zelf noemt.

Een laatste zeer opvallende auto is een volledig nieuwe Audi A8 met een nieuwprijs van maar liefst €625.262! Dit hoge prijskaartje wordt verklaard als we naar het gewicht kijken: 3.850 kilo. Het gaat hier dus om een Audi A8 Security, die we al eerder voorbij zagen komen in lijstje met de duurste auto’s op kenteken.

BMW

Ook voor BMW zijn er verschillende merknamen. Zo kom je in het RDW register ook de ‘BMW i’ (voornamelijk i3 en i8), ‘BMW-Glas’ (ook bij moderne BMW’s) en ‘BMW/Alpina’ tegen. Plus nog de aparte merknaam ‘Alpina’. Maar deze laatste is officieel ook echt een ander merk, hoewel de basis natuurlijk BMW’s zijn.

Negen Alpina’s werden in juni geregistreerd, waaronder twee bijna nieuwe B4’s, een nieuwe B5 GT Touring en een XB7. Kijkend naar de prestaties wint de nieuwe B5 GT Touring, uitgevoerd met een V8 die 634 pk en 850 Nm kan leveren, een top van 322 km/u heeft en 0 tot 100 in 3,6 seconden aflegt! Het prijskaartje? €245.987!

Zijn er dan nog ‘gewone’ BMW’s die hiervan winnen qua nieuwprijs of vermogen? Wat dachten we van een BMW M8 Competition voor €290.277, met bijna evenveel vermogen?

Of anders een luxe alternatief, namelijk een i7 M70 xDrive met 659 PK, voor ‘slechts’ €238.273? Maar ja, dan hebben we het wel over een EV en de meeste Alpina liefhebbers zullen dat niet zien als een goed alternatief.

Mercedes-Benz

Als we dan toch bezig zijn met merknamen in het RDW register: voor Mercedes moet je niet alleen kijken bij Mercedes-Benz, maar ook bij Mercedes-AMG. Want soms worden de AMG versies bij de ene geregistreerd en soms bij de andere. Lekker consequent dus!

Van zeer sportief …

Tussen de duizenden nieuwe registraties konden we een paar zeer sportieve versies vinden. Waar zou de voorkeur dan naar toe gaan? Een gloednieuwe AMG GT 63 4Matic+ of een grijze AMG GT R uit 2018? Of zou je dan toch voor een SLS AMG gaan? Van deze laatste zijn er zelfs drie op kenteken gekomen, waaronder twee Roadsters.

… tot zeer luxe

Want als je het hebt over een luxe Mercedes, dan heb je het natuurlijk over Maybach. Zo werden in juni drie exemplaren van de Maybach S 580 e 4Matic geregistreerd. Een stapje hoger, in ieder geval qua prijs en aantal cilinders, is de GLS 600 Maybach 4Matic, waarvan er één op kenteken kwam. Toch hebben deze auto’s niet de motor die je misschien zou willen, namelijk een V12. Die is wel te vinden in een zwarte Maybach S 680 4Matic, die in juni geregistreerd werd met een catalogusprijs van €328.145.

Was dit dan de ‘baas’? Nou, wat dachten we dan van de echte Maybach? Een zwarte 57 S uit 2006, ook met een 6-liter V12, werd recent toegevoegd aan het Nederlandse wagenpark. De nieuwprijs werd niet geregistreerd door de RDW, maar je hebt het dan toch over ruim 6 ton! Baas boven baas dus!

V12

Nu we het toch even over de V12’s hebben van Mercedes: in juni zijn nog drie andere exemplaren geregistreerd die voorzien zijn van een twaalfpitter. Een grijze CL 65 AMG uit 2007, een grijze S 65 AMG uit 2019 en tenslotte een SL 600 uit 2003. Heerlijk!

Brabus

We zijn nog niet klaar met Mercedes en arriveren bij de merknaam Brabus, die we slechts 10 keer tegenkomen in het RDW register. We hebben het niet over een Brabus Ultimate (de Smart versie), maar over een zeer indrukwekkende Brabus G900! Een 4.4 liter V8, 900 pk (goh, wat een verrassing) en een geregistreerde prijs van €692.805. Dat klinkt als baas boven baas boven baas!

Porsche

Ruim 500 Porsche’s werden in juni geregistreerd. Het grootste gedeelte wordt bepaald door de Cayenne (216), de Panamera (92) en de Taycan (41). Van dit laatste model verschenen ook twee Turbo GT’s op kenteken, die volgens de RDW een vermogen hebben van 700 kW (954 pk). Blijkbaar doen ze dat om nog meer onduidelijkheid te geven over het vermogen van de Taycan Turbo GT.

911

Naast de genoemde types zijn er ongeveer honderd 911’s op kenteken gezet. Van een hele vroege 911 uit 1966 tot de allernieuwste 911 S/T. Opvallend zijn een 911 Sport Classic uit 2023, een 911 Dakar en een flinke rij met 911 GT3 en 911 GT3 RS. De duurste van de maand juni was een gloednieuwe groene 911 GT3 RS met een catalogusprijs van € 541.788! Ja, het Weissach Package is hierbij zeker als optie aangevinkt, maar blijkbaar is de eigenaar redelijk los gegaan bij het samenstellen van deze auto.

924 Carrera GT

Eind 1979 kwam Porsche met de opvolger van de 924 Turbo, die het goed deed in de racerij. Het werd de 924 Carrera GT, uitgevoerd met een 2 liter Turbo met intercooler die 210 PK leverde, zo’n 40 meer dan zijn voorganger. De auto was leverbaar in drie kleuren, ‘Black Metallic’, ‘Guards Red’ en ‘Diamond Silver Metallic’. Van de 924 Carrera GT werden maar 406 exemplaren gebouwd en één daarvan, in ‘Guards Red’ is in juni op Nederlands kenteken gekomen.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen

Meer lezen? Bekijk ook het artikel over de Italiaanse exoten die vorige maand op kenteken verschenen.