Een nieuwe dag, een nieuwe FIOD inbeslagname

Naar het schijnt gaan ze Domeinen ombouwen tot een supercardealer.

Het is een lucratieve week voor de Belastingdienst en het Ministerie van Justitie. De stofzuiger gaat er lekker doorheen, want opnieuw heeft de FIOD deze week boeventuig in de kraag gevat en daar de nodige luxe goederen bij in beslag genomen.

De FIOD doorzocht één bedrijfspand en vier woningen in Brabant en Limburg. Daarnaast werden twee bedrijfspanden en een woning doorzocht in Duitsland. De doorzoekingen waren in het kader van een strafrechtelijk onderzoek dat momenteel loopt. Het gaat om een onderzoek naar, hoe kan het ook anders, witwassen en valsheid in geschrift. Bij de doorzoekingen nam de FIOD auto’s, motoren, een camper, dure horloges en 15.000 euro cash in beslag. Onder meer een Porsche 911 GT3 en een Mercedes-AMG GT R behoren tot de in beslag genomen voertuigen.

Bij de actie werden alleen goederen en administratie meegenomen. Aanhoudingen volgen er niet. De auto’s stonden geregistreerd onder een Duitse vennootschap. Dit bedrijf verhuurde de auto’s aan criminelen in Nederland. Doordat de auto’s niet op naam stonden van de boeven, hoopten ze zo justitie en de belastingdienst voor de gek te kunnen houden. Het valt immers op als een auto van 150.000+ euro gelinkt is aan een persoon die op papier geen deftig inkomen heeft. Met de inbeslagname van de auto’s wordt ook BPM- en BTW-ontduiking meegenomen in het onderzoek.

De zaak kwam aan het licht na een melding van Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). De overheid laat weten dat het aanpakken van witwassen op dit moment prioriteit heeft. In veel gevallen gaat er groot crimineel netwerk schuil achter witwaspraktijken.

Met dank aan Stefan voor de tip!