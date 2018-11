Koop de enige aangeboden Volkswagen XL1 van het land

Als je op zoek bent naar iets bijzonders en iets zuinigs.

Tja, ik zou de verkoper haast sterkte wensen in het vinden van een nieuwe eigenaar. De Volkswagen XL1 is een absolute niche en het zal geen eenvoudige klus worden om de bijzondere auto te verkopen.

We schreven recent nog over een XL1 veiling, die is uiteindelijk voor ongeveer 115.000,- euro van de hand gegaan. Van de in totaal 250 stuks die VW gemaakt heeft zijn er enkele exemplaren in Nederland terechtgekomen. Het gaat hier dus om een origineel Nederlands geleverd exemplaar. Met de tweetakt dieselmotor is bijna 7.000 kilometer gereden. Van afschrijving wil de verkoper niets weten. De drie jaar oude XL1 werd nieuw gekocht voor 113.821 euro en de verkopende partij vraagt nu 111.645 euro voor de occasion. Knappe jongen die de auto ook voor dit bedrag weet te verkopen. Aan de andere kant, het is wel een exclusieve auto.

De XL1 hoort wellicht thuis in een garage bij een vermogende autoverzamelaar die eigenlijk alles al heeft wat zijn of haar hartje begeert. De Volkswagen is met een verbruik van 0,9 l/100 km en een uitstoot van 21 g/km CO2 in elk geval de zuinigste vierwieler met vleugeldeuren die je op Autotrack kunt kopen, mocht je daar naar op zoek zijn. Je kunt de advertentie hier bekijken.

Met dank aan iedereen voor de tip!