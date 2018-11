FIOD slaat weer toe, neemt Ferrari 488 en andere sportauto’s in beslag

De zaken gaan goed.

Vandaag heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) bekendgemaakt dat het gisteren vier mannen heeft aangehouden, die verdacht worden van btw-fraude bij de export van metaal. Dat de FIOD bij de fraudeurs heeft aangeklopt is allerminst verrassend, want de belastingdienst is een enorm bedrag misgelopen. Naar verluidt is er voor 23 miljoen euro weggesluisd.

Bij verschillende doorzoekingen van de FIOD heeft de dienst beslag gelegd op een groot aantal bezittingen. Allereerst heeft de dienst de administratie van de onderneming mee naar huis genomen. Daarnaast zijn er zes luxe- en sportauto’s (Bentley, Range Rover, Ferrari, Porsche, BMW, Mercedes), een Bombardier-motor, een platinabaar, merkkleding- en schoenen, schilderijen, 70.000 euro aan contant geld, sieraden en 10 horloges (ieder rapper’s favorites, zoals Rolex, Patex Philippe en Cartier) geconfisqueerd. Dit alles is gevonden in zes woningen en twee bedrijfspanden in de omgeving van Amsterdam en Rotterdam. De FIOD heeft tevens de vier mannen (30, 32, 33 en 34 jaar) achter de operatie aangehouden.

De FIOD heeft dit onderzoek gestart nadat er eerder al een strafrechtelijk onderzoek was uitgevoerd naar drie groothandelsbedrijven, die zich bezighouden met metaal. De dienst denkt dat het bedrijf in kwestie in het buitenland metaal levert aan zogenaamde ‘ploffers’. Dit zijn bedrijven die bewust geen btw afdragen, terwijl dit eigenlijk wel de bedoeling is. Bedrijven die weten dat ze aan een ‘ploffer’ leveren, mogen niet het nultarief hanteren. Doen ze dit wel, dan is dit strafbaar.

De FIOD is de laatste tijd goed op dreef. Vorige maand wist het namelijk eveneens een grote vis aan de haak te slaan. Destijds legden ze beslag op een AMG GT, een 911 en een Nissan GT-R, evenals een flinke stapel biljetten en sieraden.