Een op de tien nieuwe auto’s wereldwijd in 2022 elektrisch

In Nederland zie je ze inmiddels overal wel op straathoeken. Maar wereldwijd doen elektrische auto’s het ook beter dan ooit. Toch lijkt de rek er wat uit…

In de dorpen en steden van Nederland maakt de elektrische auto zichtbaar zijn opmars. Maar Nederland is natuurlijk maar een klein stukje van de wereld. Waar onze overheid wikt en weegt over hoeveel elke gram CO2 moet kosten, doen ze daar in de rest van de wereld niet moeilijk over. Althans, dat is de algemene gedachte van ons benzinehoofden vaak.

Toch heeft de EV in 2022 weer een nieuwe mijlpaal bereikt. Voor het eerst had tien procent van de wereldwijde autoverkopen puur elektrische aandrijving. Als je plug-ins meetelt, kan je zelfs zeggen dat een op de vijf auto’s een stekkert had in 2022. Voor EV’s geldt dat er een stijging van 68 procent te noteren viel ten opzichte van 2021 qua verkopen. Er werden vorig jaar maar liefst 7,8 miljoen EV’s verkocht.

Per land verschillen door -met name- belastingmaatregelen de cijfers nogal. In Noorwegen is circa 80 procent van alle verkochte auto’s een EV. Maar in Amerika, traditioneel belangrijk in de automarkt, is ‘maar’ 5,6 procent volledig elektrisch. Dat is wel een stijging ten opzichte van 2021, toen in ‘Murica nog 3,2 procent van de verkochte auto’s elektrisch was.

Bovenstaande is allemaal goed nieuws voor eigenaren van Lithium-mijnen. Echter er is ook slecht nieuws. Analisten verwachten dat in 2023 de meteorische stijging, er wel vanaf is. Onder andere vanwege de economische malaise in Europa, een belangrijke afzetmarkt voor EV’s.