Een refurbished Tesla. Zou jij het aandurven?

Als het met een iPhone kan, waarom dan niet met een Tesla? Maar zou jij het aandurven, een refurbished auto?

We moeten duurzaam zijn enzo. Je ziet het aan de overstromingen, bosbranden en alles er tussenin. Komt allemaal door ons, omdat wij steeds maar nieuwe spullen kopen. Ja, denk daar maar eens aan als je weer iets bestelt bij Alie Express.

Met deze drogredenen probeert de tweedehandswereld ons aan opgeknapte spullen te krijgen. Of refurbished, zoals dat zo mooi heet. Een nieuwe iPhone kopen? Waarom zou je, je bent duurder uit en je vermoordt de mensheid. Zoiets.

Maar alle gekheid op een stokje, op zich is er natuurlijk niks mis met het opknappen van ouwe spullen om ze zo een nieuw leven te geven. Maar heeft het een grens? Een telefoon ok, maar zou je het ook aandurven om in een refurbished Tesla te rijden?

Durf jij in een refurbished Tesla te rijden?

Toch is dat precies wat je binnenkort kan gaan doen. Een Belgische ondernemer is namelijk van plan om Tesla’s die uit de lease komen te gaan opknappen. Een beetje zoals ze nu al doen met ‘gewone’ auto’s, maar dan specifiek met Tesla’s.

De man heeft daarvoor de oude fabrieken van General Motors in Antwerpen op het oog, daar kan hij perfect zijn plannen uitvoeren. Alleen, is het haalbaar? Dat is natuurlijk de grote vraag.

Want het grote probleem bij een Tesla, of eender welke elektrische auto, is natuurlijk de resterende capaciteit van de accu. Als die nog maar voor de helft werk, moet je hem vervangen en dat kan flink in de papieren lopen, 25.000 ekkermannen is geen raar bedrag. En die moeten wel betaald worden. Door jou.

Is het dan nog wel de moeite waard? Of zou het jou niet uitmaken of je dan in een ouwe Tesla met een refurbished batterij rijdt? Omdat je nog altijd goedkoper uit bent dan met een nieuwe.

We zijn benieuwd naar jouw mening.