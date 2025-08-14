Een Revuelto kan je niet betalen, maar dit komt heel dichtbij

En het beste is: je hebt er geen extra parkeerplek voor nodig!

Pebble Beach is tijdens Monterey Car Week weer het toneel van peperdure, zeldzame en vooral zeer onbetaalbare speeltjes. Ze hebben vaak vier wielen. Dit keer is het geen auto, maar het heeft wel met auto’s te maken.

Sonus faber x Lamborghini

Sonus faber en Automobili Lamborghini hebben de handen ineen geslagen. Niet te verwarren met het audiomerk Sonos, hofleverancier van speakers in Audi sinds 2021. Sonus faber moet je zien als een soort Rolls-Royce onder de luidsprekermakers. De producten van dit merk zijn met de hand gemaakt in Italië. Dat alleen al is een fantastische USP natuurlijk. Handgemaakt én Italië. Alsof we je favoriete pasta omschrijven.

De speakers die in samenwerking met de Italiaanse autofabrikant zijn gemaakt hebben dan ook geen gewone naam. Tenzij je Il Cremonese Ex3me – Automobili Lamborghini Edition heel gewoon vindt. Dat kan natuurlijk. Met dit audiosysteem zet je een Lambo in de woonkamer, minus de wielen.

De afwerking is van de hoogste kwaliteit en de kleuren komen overeen met een Lamborghini Aventador of een Revuelto. Zeg het maar: Giallo Countach, Arancio Egon, Blu Marinus Matte, Verde Mercurius of Nero Nemesis Matte? Het kan allemaal.

Bij handgemaakte speakers hoort natuurlijk exclusiviteit. Slechts 50 gaan ze er maken. Het is en blijft een dingetje om in sommige kringen op te scheppen wat er allemaal wel niet in je huis staat en hoe exclusief het wel niet is. Daar past deze speakerset van Sonus faber uitstekend bij. Niet voor niets dat de onthulling is op Pebble Beach. Een plek waar het geld tegen de plinten klotst, zeker deze week tijdens Car Week.

Elk setje is individueel genummerd. Niet alleen de kleur, maar ook het design heeft de auto’s van Lamborghini als inspiratie. De vijfhoekige behuizing met scherpe lijnen is een duidelijke knipoog. En wanneer kun je nou zeggen dat je speakers gemaakt zijn van carbon en Corsatex-bekleding?

Een Lamborghini Revuelto voor een half miljoen euro is niet te betalen. Hoewel Sonus faber de prijs niet bekend heeft gemaakt is dit met wat sparen wel bereikbaar. Kost ongetwijfeld nog steeds tienduizenden euro’s hoor, kan je beter een leuke cabrio kopen. Maar wie ben ik.