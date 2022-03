Skoda Enyaq Coupé RS iV rijtest en video

Dit is de Skoda Enyaq Coupé RS iV, de allereerste volledig elektrische RS-versie van Skoda. Die doet alles om op te vallen, maar dan ook echt alles.

RS-label vaak gebruikt

Het RS-label wordt niet alleen door Porsche, Ford of Audi gevoerd. Ook Skoda heeft een rijke historie met RS-types. Denk maar aan de Fabia RS, Octavia RS of Kodiaq RS. De Kodiaq had zelfs nog een diesel! Waar is de tijd gebleven? RS staat bij Audi of Porsche echt voor ‘supersportief’, maar bij Skoda moest je RS vooral interpreteren als ‘gemoedelijk sportief’. Niet hardcore dus, maar gewoon wat meer dynamiek.

Gaat dat ook op voor de nieuwe Skoda Enyaq Coupé RS iV? Of vormt die elektrische SUV-coupé een uitzondering? Sowieso komt de Enyaq Coupé iV ook met normale motorvarianten op de markt, alleen Skoda trapt af met de RS-uitmonstering. Andere versies volgen pas begin juli.

Vier versies van Skoda Enyaq Coupé iV

Skoda gaat in totaal vier versies van de Enyaq Coupé iV voeren. Het programma start bij een versie met achterwielaandrijving, een 132 kW sterke elektromotor en een accupakket met een capaciteit van 62 kWh. Daarboven positioneert Skoda de Enyaq Coupé iV 80. Die heeft ook achterwielaandrijving, maar dan in combinatie met 150 kW en een 82 kWh-batterij.

Twee AWD-versies: 80x en RS

Vervolgens zijn er nog twee vierwielaangedreven versies. Die hebben beide twee elektromotoren. Standaard heeft de Enyaq alleen een elektromotor op de achteras. Bij deze AWD-types plaatst Skoda ook een elektromotor op de vooras, altijd in combinatie met de 82 kWh-batterij. De Enyaq Coupé iV 80x heeft een systeemvermogen van 195 kW. Het absolute topmodel is deze RS-uitmonstering. Die heeft 220 kW (299 pk) en een maximaal koppel van 460 Nm. Dat is goed voor een 0-100-tijd van slechts 6,5 seconden en een topsnelheid van 180 km/u. Andere types in de line-up halen maximaal 160 km/u. De RS-versie mag geremd 1.200 kilogram trekken.

Elke Enyaq Coupé iV met 82 kWh-batterij is geschikt voor snelladen tot 135 kW, de kleinere batterij haalt maximaal 120 kW. Het 82 kWh-accupakket van de Enyaq Coupé iV is bij een snellaadstation in circa 36 minuten van 10 tot 80 procent te laden. Prima cijfers dus.

Bekende aandrijflijn

De aandrijflijn van de Skoda Enyaq Coupé RS iV kennen we natuurlijk al. In de Volkswagen ID.5 alsook in de Audi Q4 e-tron tref je dezelfde aandrijflijn. Ook die versies hebben dus 299 pk. En daarnaast zijn er natuurlijk nog wat concurrenten.

Prijzen van laag naar hoog, inclusief concurrenten:

KIA EV6 AWD 77,4 kWh 325 pk – 55.195 euro – 506 km WLTP

– 506 km WLTP Volkswagen ID.5 GTX 77 kWh 299 pk – 55.690 euro – 491 km WLTP

– 491 km WLTP Volvo C40 Recharge Twin Pure Electric 78 kWh 408 pk – 56.495 euro – 438 km WLTP

– 438 km WLTP Skoda Enyaq Coupé RS iV 82 kWh 299 pk – 58.990 euro – 504 km WLTP

– 504 km WLTP Tesla Model Y 75 kWh 351 pk – 65.990 euro – 533 km WLTP

– 533 km WLTP Audi Q4 Sportback 50 e-tron quattro 77 kWh 299 pk – 68.160 euro – 497 WLTP

Volvo heeft in dit overzicht de sterkste aandrijflijn, de Kia EV6 is daarentegen de goedkoopste en heeft toch net wat meer vermogen ten opzichte van de Skoda. Tesla wint qua range, maar het verschil met de Skoda en Kia is niet heel groot. Keuzes, keuzes, altijd lastig. De actieradius van de RS-versie in de praktijk bedraagt ongeveer 350 tot 390 kilometer.

Lekker sportief, die RS van Skoda?

Goed, even terug naar de vraag die we aan het begin hebben gesteld. Gemoedelijk sportief of is deze RS juist wel lekker sportief? Elektrisch rijden geeft natuurlijk altijd een gevoel van sportiviteit, omdat er instant koppel beschikbaar is en je dus altijd een ‘trap’ in je rug kunt krijgen. Maar sportiviteit gaat verder dan dat. Het is een combinatie van stuurgevoel, zitpositie en onderstel. De algehele dynamiek dus. En ook die is bij deze Skoda afgesteld op standje ‘gemoedelijk sportief’, precies zoals bij de Volkswagen ID.5 GTX.

Geen topsporter dus, maar wel een vlotte familie-SUV die er ook lekker dik uitziet. Je voelt vooral dat deze Skoda zwaar is. Het gewicht drukt door in bochten en op een hobbelig wegdek voel je de carrosserie stevig in de veren zakken. De auto is 4,65 meter lang, 1,88 meter breed en 1,62 meter hoog. De wielbasis komt uit op 2,77 meter, waardoor deze Skoda ontzettend ruim is. Ook achterin kun je riant zitten. De aflopende daklijn valt natuurlijk direct op.

Sportieve kenmerken

Maar de RS heeft nog meer in huis. Zo heeft de Enyaq Coupé RS iV een verlaagd onderstel en zijn verschillende carrosserie-elementen uitgevoerd in zwart. De diffuser achter en de 20-inch lichtmetalen ‘Taurus’-wielen (21 inch ‘Vision’ optioneel) vormen de kers op de RS-taart. Ook leuk: de kleur Mamba Green is exclusief voor de RS iV ontwikkeld.

Crystal Face

Optioneel levert Skoda op de Enyaq Coupé iV de ‘Crystal Face’, een grille met transparante spijlen die door 131 LED’s én een opvallende horizontale LED-lichtstrip worden verlicht. Deze maakt onderdeel uit van het ‘Licht Plus-pakket (1.990 euro). Op de RS-uitmonstering is die grille standaard, net als full-LED Matrix-koplampen.

Interieur Enyaq Coupé RS iV

Het interieur oogt lekker sportief dankzij het RS Lounge-thema. Dit houdt in dat Skoda de auto uitrust met bekleding in stof/alcantara, stiksels in lime, zwarte hemelbekleding en LED-interieurverlichting. Andere highlights zijn de digital cockpit (5,3-inch), infotainmentdisplay (13-inch), een sportief driespaaks sportstuur met paddles voor energieterugwinning en meer. Het donker getinte panoramadak – standaard op alle modellen – loopt bijna ononderbroken door tot in de achterruit. Daardoor is het lekker licht aan boord van deze Skoda.

Rijmodi voor RS-versie

De Enyaq Coupé RS iV heeft in totaal vijf rijmodi, van Eco via Sport tot Personal. In standje Sport rijdt deze auto eigenlijk het lekkerst. ESC heeft een Sport-stand en kan niet volledig worden uitgeschakeld. Het staat wel wat ‘slides’ toe, maar echt bont kun je het niet maken. Op asfalt krijg je hem echt niet aan het ‘dansen’. Op een meer losse ondergrond zoals zand of gravel kun je best wat spelen, zoals je ook kan zien in onze video.

Conclusie rijtest Skoda Enyaq Coupé RS iV

De Skoda Enyaq Coupé RS iV is in ieder geval een leuke, vlotte nieuwkomer, helemaal als je voor een knallend kleurtje durft te gaan. Dan is deze Skoda helemaal een nekkendraaier. Interpreteer het RS niet zoals je bij een Porsche, Audi of Ford zou doen. RS-modellen van die merken mag je vergelijken met de prestaties van Usain Bolt. Denk bij Skoda RS vooral aan Alan Garner uit de film The Hangover. In een trainingspak ziet het er best sportief uit, maar echt spectaculair gaat het niet worden. Vlot en opvallend, dat wel. Maar niets meer dan dat.