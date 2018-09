Eén stad krijgt deze week duizenden Tesla’s Model 3

Over de populariteit van het model valt niet te twisten.

Voor wie tegenwoordig nog twijfelt over het feit dat Tesla op korte termijn gigantische pieken en dalen kent, komt dit artikel precies op tijd. De Amerikaanse autofabrikant was in extase dat het nu eindelijk de productiehel had verlaten, maar tuimelde vrijwel direct daarna in de distributiehel. Tesla heeft gelukkig een oplossing gevonden, maar zoals gebruikelijk moeten daar de nodige offers voor worden gedaan.

In het meest recente geval betekent dit een aantal dingen voor Tesla, haar medewerkers, de toekomstig eigenaren en fans van het merk. Hoewel de elektrogigant erom bekendstaat tegen het einde van het kwartaal meer auto’s af te leveren, moeten er momenteel dusdanig veel Model 3’s bezorgd worden dat Tesla hulp zoekt in allerlei opmerkelijke hoeken.

Hoewel hulp per definitie vrijwillig is, geldt dit niet per se in het geval van Tesla. De Amerikanen hebben naar verluidt allerlei medewerkers van hun gebruikelijke werkplek getrokken om ze te laten helpen bij het afleveren, zodat de bezorging van het enorme aantal auto’s in goede banen kan worden geleid. Met name de Bay Area, het gebied in en om San Fransisco, mag komende week een flink aantal bolides verwelkomen. In totaal moeten er in één week tijd 7.000 Model 3’s afgeleverd worden in dit gebied. Naar eigen zeggen wil Tesla iedere dag 1.000 modellen afleveren.

Om dit daadwerkelijk te realiseren, heeft Tesla niet alleen de taken van een aantal medewerkers bijgesteld. Verschillende fans uit de buurt hebben laten weten bereid te zijn te willen helpen met het afleveren van auto’s. Hoewel ze het papierwerk niet kunnen (en mogen) doen, kunnen ze het proces versnellen door oriëntatiewerk te doen. (Bron: InsideEVs)