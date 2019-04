Lolwut? F1-medewerker begaat PR-blunder

Gesnapt broeder.

Liberty Media doet er veel aan om de smetteloze, afstandelijke en klinische Formule 1 die Bernie en de zijnen ontwikkeld hebben een beetje om te vormen naar iets wat dichter bij het volk staat. Iets meer toegang tot de coureurs, iets meer mogelijkheden om de sessies te consumeren via internet, iets meer Taylor Swift na de races, je kent het wel.

Ook heel goed in deze nieuwe hipheid past het feit dat we de podiumfinishers na de race tegenwoordig steevast zien babbelen in een kleine ruimte, terwijl er boven hun hoofden wat ‘live tweets’ op schermen geprojecteerd worden van rabiate fans. Tenminste, dat is wat we moesten denken. Maar naar nu blijkt is dit fake news, of zijn dit in ieder geval ten dele fake fans. Journo Tom Bellingham van WTF1 ontdekte namelijk dat de tweets die vanochtend na de race werden getoond al uren eerder opgesteld waren door een F1-medewerker met de naam Paul Sherer. De inhoud van de tweets gaf dit al een beetje weg, maar het helpt ook dat er gewoon een timestamp bijstaat.

Uiteindelijk kwam de derde van bovenstaande drie daadwerkelijk in beeld. Maar na de kwalificatie van gisteren had Paul ook ernstig rekening gehouden met een overwinning van Bottas. Best bizar, maar misschien heeft het wat te maken met China en de manier waarop ze daar omgaan met de sociale media? Nou neen, na de ‘ontdekking’ is men namelijk gaan graven en het blijkt dat Paul het trucje al eerder uitgehaald heeft. Zo ‘voorspelde’ hij vorig jaar reeds een podium voor Leclerc in de Grand Prix van Frankrijk en feliciteerde hij Vettel met diens magnifieke overwinning in de Grand Prix van Duitsland. Je weet wel, die ene waarbij Vettel de grindbak in reed en Hamilton de titel gaf.





Hilarisch. Nou moet ik zeggen dat ik wel een beetje begrip heb voor Paul. Bij het maken van de verslagen noteer ik ook altijd vast ‘MAX VERSTAPPEN WINT DE GRAND PRIX VAN CHOCOWAKIJE!!1!’ als titel. Helaas moet ik ‘m in de meeste gevallen daarna aanpassen. Paul is overigens nog niet wakker geworden en heeft al zijn fake tweets nog op zijn profiel staan. Bezoeken en gniffelen dus, zolang het nog kan!