Koop voor 10 mille een 430i ‘CSL’

Wat is er toch gebeurd met lichtgewicht auto's?

De letters ‘CSL’ zijn bijzonder heilig voor BMW. Althans, daar gaan we een beetje van uit. In de jaren ’70 was er een 3.0 CSL en in 2003 de M3 CSL op basis van de E46. Beide auto’s zijn op hun eigen manier briljant, legendarisch en iconisch.

Weetje waar je verder niet zoveel aan hebt: er was nog een CSL, althans, volgens de schrijver van het instructieboekje van de M3 Lightweight. Dat model op basis van de E36 M3 werd namelijk aangeduid als de M3 CSL. Daarna koos BMW gek genoeg voor het vrij algemene ‘GTS’. Een afkorting die je op allerlei auto’s kunt vinden, van Opel Vectra tot Dodge Viper.

Dat kan mede komen doordat het niet meer échte hardcore auto’s zijn. De M3 CSL was bijvoorbeeld serieus oncomfortabel en kaal. Daar betaal je tegenwoordig dan ook flink de hoofdprijs voor. Dan vormt deze occasion een beter alternatief. Het betreft een BMW 430i Gran Coupe. De auto heeft een beetje last gehad van ‘diefstalschade‘, aldus de verkopende partij.

Wellicht dat dit exemplaar ook in waarde gaat toenemen. Het is een vrij luchtige variant, zo zonder deuren. Wel leuk dat er op de voorwielen E39-wielen gemonteerd zijn. Volgens de advertentie heeft de auto enorm veel opties, maar zo te zien zijn er ook een paar ‘geleend’. Mocht je nog een leuke basis zoeken voor een nieuwe ‘Ringtool, kijk niet verder. Voor 10.500 is ‘ie van jou. De advertentie bekijken doe je hier.