Heet: nieuwe Duitse hypercar wordt analoog, met Italiaans design

Dat klinkt ons als muziek in de oren.

Over twee weken vindt in het mondaine Knokke de Zoute Grand Prix plaats. Vier dagen lang wordt de Belgische kustplaats overspoeld met de meest exclusieve klassiekers en supercars. En er wordt zelfs een heuse wereldprimeur onthuld.

Het gaat om een gloednieuwe hypercar, die ontworpen is door Zagato. Het design is dus in goede handen. Op het teaserplaatje zien we alvast dat de auto klassieke Gullwing-deuren krijgt.

Als coachbuilder ontwerpt Zagato normaalgesproken nieuwe carrosserieën voor bestaande auto’s. Het lijkt deze keer echter om een volledig nieuwe auto te gaan. Over de aandrijflijn is nog niks bekend, maar het persbericht spreekt van een analoge configuratie. Het wordt dus zeker geen EV.

De techniek wordt ontwikkeld door het Duitse capricorn, ook geen onbekende naam. Ze bestaan al sinds 1933 en produceren lichtgewicht onderdelen voor onder meer de motorsport, de auto-industrie en de luchtvaart. In 2014 baarden ze opzien door de Nürburgring te kopen, maar daar hadden ze zich een beetje in verslikt. Uiteindelijk kwam de ‘Ring in handen van een Russische miljardair.

Enfin, Duitse techniek met Italiaans design, dat klinkt als een veelbelovende combi. Alle auto’s zullen met de hand gebouwd worden door capricorn, die gevestigd is in Düsseldorf. Dat zullen er overigens niet veel zijn. De productie is beperkt tot een luttele 19 exemplaren. Al is de kans groot dat er later nog een cabrio- en/of een hardcore variant komt.

Zoals gezegd vindt de onthulling dichtbij huis plaats, in Knokke. Vrijdag 10 oktober wordt het doek getrokken van deze Duits-Italiaanse hypercar. Nog maar 17 nachtjes slapen dus.