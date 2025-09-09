Mercedes houdt niet alleen V8, maar ook V12 in leven!

Tot ver in de toekomst blijft de twaalfcilinder bestaan.

Mercedes is de afgelopen dagen waarschijnlijk het bezigste bijtje van de honingraad die de IAA in München is. Voor aanvang van de beurs toont het merk de AMG GT XX Concept en laat er @Wouter in meerijden. Vervolgens komt er nog een nieuwe GT2-racer, de aankondiging van een G-klasse cabrio, de nieuwe GLC én het teasen van de nieuwe C-klasse.

Tussen neus en lippen door blijkt de AMG GT XX Concept ook nog eens met 1.041 kW te kunnen opladen én wordt er gewerkt aan twee nieuwe V8’en, al is er eentje daarvan geen achtcilinder. Zelfs dan heeft Mercedes er nog geen genoeg van. Het merk meldt de uitbreiding van het eigen snellaadnetwerk.

Nog leuker nieuws verschaffen uit gesprekken tussen Mercedes- en AMG-topmannen en wat collega’s: de V12 blijft! De bevestiging komt van techbaas Markus Schäfer. Hij zegt dat Mercedes ”de V12 blijft aanbieden”.

V12 blijft, maar ook voor ons?

Verdere details wil hij op dit moment niet kwijt. Ook niet of de motor gaat voldoen aan de strenge Euro 7-norm. ”Ik ga er niks meer over vertellen, maar het komt eraan”, zegt Schäfer. Heel fijn dus dat de twaalfcilinder in ontwikkeling blijft, maar in welke vorm (hybride of niet?) en of wij er ook van mogen meegenieten, is nog niet te zeggen. Momenteel is de enige Mercedes die je hier kunt kopen met een V12 de Maybach S680. Je krijgt dan een 6,0-liter grote biturbo twaalfcilinder die 612 pk en 900 Nm produceert.

Schäfer haalt ook nog even de volgende V8 aan. Over het motorengamma van Mercedes zegt hij: ”We hebben flink geïnvesteerd in de vernieuwing van het hele portfolio. Bovendien hebben we een nieuwe V8 ontwikkeld die bijna klaar is om te voldoen aan de EU7-norm. Het is een krachtige V8; hij is gloednieuw.” Als het voor de achtcilinder kan, waarom dan niet voor de V12?

En bij AMG?

Ook bij de topdivisie in Affalterbach zijn ze nog niet klaar met verbrandingsmotoren. AMG-topman Michael Schiebe zegt: ”In de VS en in Europa geldt natuurlijk de regel dat je vanaf 2035 geen verbrandingsmotoren meer mag verkopen, en daar moeten we ons aan houden, maar er zijn op dit moment andere markten waar ik niet verwacht dat ze zo’n regelgeving hebben.” Hiermee doelt hij op China en het Midden-Oosten.

”We zouden die motoren daar kunnen blijven verkopen zolang de klantvraag aanhoudt”, voegt Schiebe toe. Zie je het al voor je: onder ieder Autoblog-artikel komt te staan ‘deze AMG is natuurlijk alleen te koop in China en Midden-Oosten’. Daar moet je toch niet aan denken? Nogmaals de oproep aan de EU: draai het verbod van 2035 terug!

Via AutoCar