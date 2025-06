Waarom jij deze prachtige 911 én Taycan NIET mag kopen

Stijlvol samengesteld toch? Dat heeft een goede reden!

Het moet een hele stap geweest zijn voor Porsche: voet aan de grond zetten in Italië. Veertig jaar geleden durfde het merk het aan om in het hol van de Ferrari- en Maserati-leeuw 911’jes te gaan verkopen. Om te vieren dat dat nog steeds goed gaat, zijn er ’40 Years Porsche Italia’-uitvoeringen van de 911 Carrera 4 GTS en de Taycan 4S. En die hebben geen doorsnee Italiaans tintje.

Voor de jubileum-Porsches is modehuis Ferragamo aangeschoven. De oprichter heet Salvatore Ferragamo en hij verwierf roem in Hollywood door op maat gemaakte schoenen te maken voor filmsterren. Zijn stijl komt vooral terug in de overheersende blauwe kleur op en in de 911 en Taycan genaamd ‘Blusogno’. De tint is ontwikkeld door Porsche Exclusive Manufaktur middels het Paint to Sample Plus-programma en is geïnspireerd op het middernachtblauw van een recente Ferragamo-collectie.

Om de verrukkelijke blauwkleur er net wat meer uit te laten springen, zijn er dunne witte lijnen toegevoegd op de frunkkap. De B-stijlen zijn voorzien van een gedenkplaat met het getal ’40’, de jaartallen 1985 en 2025 en de woorden ‘Porsche’ en ‘Italia’. Al deze elementen zijn in reliëf aangebracht, zodat ze ook voelbaar zijn.

De wielen zijn ook een kunstwerkjes. Ook zij zijn gespoten in ‘Blusogno’ met witte accenten, maar krijgen ook te maken met een rood gespoten Porsche-logo op de wielmoer. Ook deze rode tint zou weer een verwijzing zijn naar Ferragamo. Op de bips zijn de modelaanduidingen met de hand wit geschilderd met, jawel, ‘Blusogno’-randen. Als de klant het wil, kunnen de lamellen van de motorkapgrille van de 911 nog in het groen-wit-rood worden gespoten voor een écht Italiaanse Porsche.

Speciaal hout in een Porsche

Ook het interieur zit bommetjevol Blusogno. Kijk maar naar het leer en de garen op de stoelen, het sportstuurtje en (alleen in de 911) de versnellingspook. Zelfs de documentenhouder en sleutelhouder zijn bekleed met ‘Blusogno’-leder.

Voor het complete plaatje wordt geen alcantara gebruikt op het dashboard, maar blauw paldao-hout. Dit harde hout wordt voor het eerst in een Porsche gebruikt. Waarom? Grant Larson, hoofd Design Special Projects bij Porsche zegt: ”Salvatore Ferragamo heeft uitgebreid geëxperimenteerd met ongewone natuurlijke materialen”, vervolgt de ontwerper. “Dit inspireerde ons om ongebruikelijke oplossingen te kiezen voor het interieur en het paldao-hout blauw te verven. Dit is een absolute primeur voor Porsche.”

Waarom jij er geen mag hebben

Porsche bouwt de 911 en Taycan 40 Years Porsche Italia-modellen in gelimiteerde aantallen. Hoeveel er dat zijn en of ze al zijn vergeven, is niet bekend. Mochten er nog exemplaren op zoek zijn naar een eigenaar, dan mogen jij en ik dat niet zijn. Deze Italiaanse Porsches worden exclusief verkocht aan de Italiaanse markt.

Krijgen we hier weer een speciale 80 jaar Porsche Nederland feest-911 die nog net een verbrandingsmotor heeft?