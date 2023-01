Speciale Roma mist USP van de Roma

Want is deze speciale Roma nu wel mooi? Of niet?

Anno 2023 worden er heus nog een hoop mooie auto’s gebouwd. Soms moeten we er eventjes aan wennen en op ons in laten werken. Maar gelukkig zijn er ook nog zat auto’s die op het eerste gezicht beeldschoon zijn. Denk aan de Jaguar F-Type, Aston Martin DBS Supperleggera en natuurlijk de Ferrari Roma.

En daar hebben we nu even een wat extreem heet nieuws over, want er is een nieuwe speciale Roma en we weten even niet wat we hier nu van moeten vinden. Laten we eerst even uitleggen wat het is. Het is een speciale Roma om 30 jaar in China te vieren. Nee, de Roma is niet 30 jaar oud, maar Ferrari’s kun je sinds 1993 kopen in China. De eerste 348 werd in 1992 besteld en in 1993 geleverd. Dit model viert dat heugelijke moment.

In relatief korte tijd groeide het uit van een klein markt tot een van de belangrijkste voor Ferrari. Op dit moment heeft Ferrari 21 dealers in China.

Speciale Roma van Tailor Made

De auto is door Ferrari Tailor Made op smaak gebracht in samenwerking met de beroemde Chinese ontwerper Jiang Qiong’er. Deze dame is staat bekend om haar strakke en tijdloze ontwerpen, precies wat de Roma ook is. Haar idee was om de Italiaanse designfilosofie te combineren met Chinese chic. Betekent dat de de Roma te veel versiersels heeft?

Want laten we eerlijk zijn, vaak werkt een strak ontwerp alleen goed als je niet al te veel tierlantijntjes toevoegt en dat is met deze speciale Roma wel gebeurd. De naam van de grijze kleur is hilarisch als het niveau van jouw humor ook aan het infantiele grenst: Sanuszilver Matte. Ja, die S hoort ervoor. Het grijs wordt geschakeerd door hoogglans Rosso Magma.

Golf GTI-esque

Die rode streep over het midden kan nog niet, maar die rode biesjes zijn iets te veel Golf GTI. Het interieur is helemaal rood met een hoop koolstofvezel. Als je goed kijkt zie je dat de bovenzijde donkerrood is en de rest ietsje lichter.

Ok, de stoelen lijken een beetje op de racepakken van Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen in 2018. Toevallig beide Ferrari-coureurs toentertijd.

Verder is Ferrari vol clichématig bezig geweest met de speciale Roma. Er is zelfs een theeset aanwezig. Daarnaast zijn er vier ‘aroma diffusors’ om je windjes te maskeren (die laat jij toch ook in de auto?), houten sigaren doos en een vlieger (zonder brief voor je moeder), plus nog een hoop spullen waarvan je niet wist dat je ‘m nodig had.

Mocht je het niets vinden, dan is er goed nieuws, want Ferrari gaat er maar ééntje bouwen. Heb je zelf een superieure smaak? Dan kun je de configurator je eigen Roma samenstellen. Onderstaande gaat voor een donkergroene met pindakaas-kleurig leer.

