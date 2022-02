Eenvoudig een PS5 kopen, het kan eindelijk

Zo kun je eenvoudig een PS5 kopen.

Ondanks dat we op de redactie behoorlijk respectabele leeftijden hebben bereikt, zijn we bijna elke dag op zoek naar een gameconsole. Die zullen we even kort toelichten. Volgende maand komt Gran Turismo 7 eraan. Wij redacteuren kunnen niet wachten om deze game uit te proberen.

Er is al een nieuwe televisie op het redactiekantoor. Het enige dat nog mist is een console om het spel optimaal op te kunnen spelen. Het grote probleem is: zie er maar eens aan te komen. De Playstation 5 is namelijk lastiger vindbaar dan foto’s van Overmars met zijn broek aan.

Eenvoudig een PS5 kopen

Maar hoe kan je dan eenvoudig een PS5 kopen? Gewoon op bol.com of coolblue staan ze constant in backorder. Op Marktplaats worden er een paar tegen woekerprijzen aangeboden, maar of dat nu zo verstandig is… Nee, Toyota komt met de ideale oplossing. Bij de Spaanse Toyota-dealers kun je namelijk Playstations 5 kopen en ja, er is een enorme anaconda onder het gras.

Je dient er namelijk een Yaris bij te kopen. Het gaat namelijk om de Toyota Yaris GR Sport GT7 Edition. Dit klinkt heel erg veel sportiever dan dat het in werkelijkheid is. Het gaat namelijk om een reguliere Yaris, niet de GR Yaris. Als GR ervoor staat is het heet, staat het erachter is het warm.

Ook een Yaris erbij!

Als je deze Limited Edition koopt, krijg je namelijk de genoemde Yaris, een uitgave van Gran Turismo 7 én Playstation 5. Mocht je niet het geld hebben liggen om een Yaris GR Sport GT7 Edition te kunnen kopen, is er een andere mogelijkheid. Als je meedoet met het Spaanse Gran Turismo-kampioenschap, kun je namelijk zo’n GR Yaris (met Playstation 5) winnen.

Toyota en Polyphony Digital lijken behoorlijk nauw samen te werken met elkaar. Logisch, want in de Gran Turismo games kun je altijd in alle niet-sportieve Toyota’s rondkarren. Met name de Yaris 1.3 uit 1999 (GT3) was hilarisch.

Het is overigens niet de eerste keer dat er een ‘Gran Turismo’-special uitgebracht werd met de komst van een nieuwe titel. In 2005 kwam namelijk de Nissan 350Z GT4 Limited Edition (afbeeldingen boven). Daarbij kreeg je naast 20 pk extra ook een issue van Gran Turismo 4 én een Playstation 4 om op te spelen.

