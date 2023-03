Eerste auto’s van alcomobilisten op weg naar Oekraïne

Vorige maand in het Letse parlement bedacht en nu is het al zover. De eerste lading in beslag genomen auto’s zijn naar Oekraïne.

We hebben het niet zo vaak over Letland op Autoblog. De bijdrage van het land aan de autowereld is namelijk niet zo groot. Toch gebeuren er interessante dingen in de Baltische staat Letland. Vorige maand werd er namelijk een bijzonder voorstel aangenomen in het parlement betreffende alcomobilisten.

Letland helpt Oekraïne

Normaliter gaat de steun richting Oekraïne vooral om bewapening en andere legervoorraden die ze daar goed kunnen gebruiken. Letland is daar al mee bezig door ‘gewone’ auto’s te leveren aan de Oekraïners. Deze worden omgebouwd tot pantservoertuigen en/of voertuigen die het leger goed kan gebruiken.

Maar goed, je moet wel goed spul leveren: je kan niet naar Sloopauto B.V. gaan en vijfdehands Passats met motorschade aan de Oekraïners geven. De auto’s die wel gevonden werden, raken op. Dus waarom niet in beslag genomen auto’s naar Oekraïne sturen? Niet alleen voor het leger maar bijvoorbeeld ook voor ziekenhuizen.

Ingenomen auto’s van dronkenlappen

Het land heeft namelijk een groot probleem met alcoholgebruik in het verkeer. Daarom nam Letland vorig jaar al een wet aan die het mogelijk maakt om de auto van bestuurders met een slok op, meer dan 1,5 promille, in beslag te nemen en te verkopen.

Normaliter worden de auto’s vervolgens geveild, een beetje zoals onze Domeinen Roerende Zaken. Vanaf de aangepaste wet kunnen ze dus zo, hoppa, naar Oekraïne. Voor veiling kunnen ze worden aangeboden voor nop aan het land in oorlog.

Uitpuilende depots

De wetswijziging was nogal succesvol te noemen. De depots puilden na een paar weken uit en dus kon de eerste lading in beslag genomen auto’s over gedragen worden aan Twitter Convoy. Een NGO die voertuigen doneert aan Oekraïne. De eerste lading is inmiddels op weg naar Kyiv zo meldt de BBC.

Beetje verontrustend dat na een wetswijziging in luttele weken de depots al uitpuilen… Dat geeft wel een beetje te denken. Alcomobilisten kunnen in ieder geval hun eigen auto in Letland niet meer terugkopen bij Domeinen.