Porsche GT2 RS van Max Verstappen enorm in waarde gestegen

Van alles wat met een kampioen te maken heeft is geld te maken! Zo ook van deze Porsche 911 GT2 RS Clubsport van Max Verstappen!

De familie Verstappen ademt racen. Allemaal hebben ze hun sporen verdient op het circuit en in dit specifieke geval hebben zowel Max als vader Jos Verstappen aardig wat rondjes gemaakt in deze Porsche 911 GT2 RS Clubsport. Nu is er de mogelijkheid (weer) om eigenaar te worden van wat voor de familie kennelijk een trainingsauto was.

Tja, dus niet van een oud vrouwtje geweest, maar wel goed onderhouden, want toen de auto in bezit van Max Verstappen was, werd ie onderhouden door Red Bull Racing. Goed ingereden en goed voor gezorgd dus.

Weer te koop

De oplettende lezer zag net ook al het woord “weer” staan natuurlijk. Ja want de huidige eigenaar heeft de auto pas twee jaar in zijn bezit. In februari 2021 deed Max Emilian de auto namelijk van de hand voor een slordige 399 duizend ekkermannen.

Enorm in waarde gestegen

Tja en twee wereldtitels verder staat de ex van Max weer te koop. Misschien leuk voor Daniil Kvyat. Kunnen beide coureurs ervaringen uitwisselen over elkaars ex. Moet ie wel diep in de buidel tasten, want nu moet dezelfde auto 750k opleveren. Dat is pas inflatie!

Porsche 911 GT2 van Max Verstappen

De auto is nog voorzien van nummer 33, inmiddels zijn voormalige startnummer in de Formule 1. Het logo van Max Verstappen staat nog op de neus.

Sowieso koop je een speciale auto. Van de Porsche 911 GT2 RS Clubsport bouwde Porsche slechts 200 stuks. De gemonteerde boxermotor is een 3,8 liter zescilinder met twee turbo’s en 700 trappelende paarden die graag los willen. Uiteraard achterwiel aangedreven en voorzien van een zeventraps automatische PDK-versnellingsbak.

Met een gewicht van 1.390 kilo en een maximum koppel van 750 Nm kan ie elk circuit aan. Iets voor jou? Moet je wel even naar Amerika want daar staat de ex van Max nu te koop. De verkoper laat het graag even zien in onderstaande video.