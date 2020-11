Subaru BRZ doet Nissan Z na, slaat Europa over - Autoblog.nl

De nieuwe Subaru BRZ is bijna hier, maar gaat misschien wel helemaal niet hier in Europa verkocht worden.

Er is een nieuwe trend: Japanse sportwagenmerken die besluiten om hun auto’s niet meer op ons continent te verkopen. Want na Nissan met hun Z Proto komen er nu ook geluiden van Subaru om de BRZ buiten Europa te houden.

Onthulling aanstaande

En dat is jammer, zo net twee weken voor de onthulling op 18 november. Voor het eerst sinds 2012 krijgt de BRZ een volledig opnieuw ontworpen opvolger. Daar is al mondjesmaat wat over bekend geworden in de vorm van lekken en teasers. Kort door de bocht: 2.4 liter boxer, 255 pk, achterwielaandrijving, ontwikkeling wederom samen met Toyota die een gelijke GR86 op de markt gaat brengen.

Jammer doch begrijpelijk

Autocar laat weten dat Subaru ‘geen plannen heeft’ om de BRZ naar ons continent te exporteren. Alleen de VS krijgt de kleine Subaru in de dealers. Daar is de auto ook leuk omdat hij betaalbaar is. Hier liep de prijs al snel op richting 50 à 60 mille en voor dat geld moet je een hoop concessies doen – ook op bijvoorbeeld kracht, wat toch best belangrijk is in een sportauto. Het feit dat de auto bepaald niet scoorde hier hoeft dan ook niet gepaard te gaan met een schrikreactie.

Toyota?

Het lijkt dus iets Japans te zijn, aangezien de productieversie van de Nissan Z Proto ook buiten onze markt blijft. Daarmee is onze hoop gevestigd op Toyota. Zoals gezegd zullen zij hetzelfde doen als bij de vorige BRZ-GT86-deal: er komt een identieke versie van Toyota genaamd GR86. Toyota durfde het aan om de Supra naar Europa te halen en is druk bezig hun gamma weer cool te maken. Dat is de kans om dezelfde ervaring als een Subaru BRZ nog in Europa te krijgen. Toyota is echter verdacht stil rondom de GR86, waardoor we nog niet zeker weten wanneer die getoond wordt.