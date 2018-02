Autoblog Advies: zoveel mogelijk praktische fun voor 45k

Je leeft maar één keer.

Even leek het erop dat alles goed zou komen. De BPM zou worden afgeschaft, de bijtellingsregels moesten minder heftig en de CO2 meting mocht wat realistischer. Uiteraard heeft de overheid zich eraan gehouden, maar op een magische manier hebben ze het voor elkaar weten te krijgen dat de automobilist nog meer gaat betalen. Wauw. Geweldig. Knap gedaan.

Autoblog-lezer Rick voelt hem al aankomen en kiest eieren voor zijn geld. Hij rijdt op dit moment in een BMW 330e, naar eigen zeggen een fantastische auto: een heerlijke combi tussen vermogen, comfort en rijplezier. De kofferbak is hem te onpraktisch, mede waardoor er toch echt een andere auto moet komen. Deze auto hoeft niet groter of ruimer, maar wel iets praktischer. Naast het feit dat de auto praktisch moet zijn, is het ook van belang dat Rick er voldoende rijplezier mee kan beleven. Met de alsmaar strenger worden milieuregels en financiële consequenties die daar aan hangen besluit Rick in elk geval nog éénmaal zoveel mogelijk lol te beleven met een auto.

Rick wil een auto die praktisch genoeg is om kinderen met benodigdheden te kunnen vervoeren zonder een centje pijn, maar waar hij ook een robbertje mee kan stoeien. Daarover gesproken, op dit moment heeft Rick nog één kind, maar een tweede ligt in de planning. Wat Rick nog meer wenst kun je zien in onderstaand overzicht:

Huidige /vorige auto's: Nu: BMW 330e Vorige: F20 116i en 118d, ‘00 Clio 1.4Si Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Zakelijk Budget: € 45.000 (fiscale waarde ivm bijtelling) Jaarkilometrage: 35.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Tweede kind in de planning, wil niet wachten vanwege de WLTP en omdat het leuk is om weer wat anders te rijden. Gezinssamenstelling: Vrouw, kind (2), tweede kind in de ‘planning’ :) Voorkeursmerken /modellen: Hot hatch segment: nieuwe Megane RS, Focus ST (wagon), Leon Cupra (wagon) No-go modellen / merken: Auto’s die saai zijn om te rijden

Ford Focus ST Wagon ST3 (DYB)

€ 40.955

Dit is een heel erg logische keuze die eigenlijk nergens teleurstelt. De Focus ST (rijtest) heeft alles mee: een potige 2.0 Ecoboost motor met 250 pk, een heldhaftig uiterlijk en een behoorlijke uitrusting. Ook de prijs valt eigenlijk heel erg mee in dit gezelschap. Een afgetekende winnaar? Nou, nee. Niet helemaal. De Ford Focus gaat al een paar jaartjes mee (de facelift dateert van vier jaar geleden…) en dat is te merken. Niet zozeer aan het exterieur, dat nog vrij vers oogt, maar aan het interieur. Ook is de Focus ST niet echt hardcore, wat zowel een voordeel als nadeel kan zijn. Zo is een sperdifferienteel afwezig, ook op de optielijst. Daar staat wel tegenover dat het chassis welhaast perfect is afgestemd.

Renault Mégane Renault Sport

€ 42.340

De Mégane Renault Sport is altijd een klasse apart geweest. Een beetje de 911 GT3 onder de Hot Hatches. Goed voor dagelijks gebruik, maar op het circuit uiterst capabel. Zou dat met de nieuwe generatie Mégane R.S. (rijtest) ook het geval zijn? Jazeker, het is alleen net wel hoe je hem samenstelt. Standaard is de Mégane op zich ok, maar je wilt eigenlijk het cup chassis dat de auto een stukje strakker maakt. Het is een unieke feature voor deze auto. Je kan de Mégane bestellen met een EDC-automaat, maar dan heb je geen sperdifferentieel. Tip van @CasperH: ga voor de handgeschakelde versie met Cup Chassis. Dan heb je de Mégane zoals ‘ie hoort te zijn.

Peugeot 308 GTI 270 (T9)

€ 42.510

Dankzij de Mégane R.S. zal deze auto wat over het hoofd worden gezien. Zonde, want er is heel veel voor te zeggen. Persoonlijk is ondergetekende helemaal lyrisch over het uiterlijk van de 308 GTI: strak, onopvallend en subtiel dik. Voorheen kon je de 308 GTI (rijtest) in twee smaakjes krijgen: de 250 pk en 270 pk met grotere remmen, mechanisch diff en strakkere wielophanging. Dat is precies hoe je de auto in de eerste plaats moest bestellen. Het interieur is bijzonder strak, misschien wel te strak voor sommigen. De knopjes zijn bijna allemaal vervangen door een groot touchscreen. Het komt de ergonomie niet altijd ten goede, maar het oogt allemaal erg strak. De stoelen zijn geweldig, de zitpositie is even wennen. Sinds kort is de 308 echter ook leverbaar in een sterkere 225 pk sterke ‘GT’-uitvoering, maar die moet je links laten liggen. Niet dat dat een slechte auto is, maar de GTI 270 is niet veel duurder en heeft veel serieuzere hardware, die de GT moet ontberen.

Seat Leon ST Cupra 300 (5F)

€ 42.910

De standaardkeuze voor papa’s met heel erg veel haast. Bijna elk jaar krijgt de Leon Cupra een kleine update. De auto begon zijn carrière met 265 pk of 280 pk (de eerste is nooit in NL geleverd). Later werd dat 290 pk (rijtest) en tegenwoordig zitten we op maar liefst 300 pk. Eigenlijk is de Leon Cupra een ordinair resultaat van een zondagmiddag actief zijn in een grabbelton van VAG-onderdelen: een MQB chassis, motor uit de Golf R, sperdiff van de Golf GTI, interieur uit een Vento uit ’94 en een saai koetswerk erover. Je hebt dus wel de hardware, maar het oogt allemaal ietwat saai en belegen. Is dat erg? Nou, nee, want de Leon ST Cupra 300 is een bijzonder snelle en capabele auto. De Nordschleife in minder 8 minuten is gewoon een bijzonder knappe prestatie. De prijs is laag, maar voor fatsoenlijke sportstoelen, navigatie, Performance Pack en dergelijke dient bijbetaald te worden.

Alfa Romeo Giulia 2.0T Super (952)

€ 42.170

Hey, dit is geen hatchback. Sterker nog, waarschijnlijk is de Alfa niet veel praktischer dan de BMW die je nu hebt. Toch willen we je even verzoeken om te kijken naar de Alfa Giulia, om te checken of deze praktisch genoeg is. Ook onder de indrukwekkende Quadrifoglio (rijtest) zijn er voldoende leuke Giulia’s. De 2.0T benzinemotor klinkt niet heel bijzonder: 200 pk is niet zoveel meer tegenwoordig. Gelukkig is het een 280 pk-blok (uit de Veloce) dat is teruggetuned. Een vermogen van 280 pk is lekker, maar ook iets meer is absoluut mogelijk. Een sperdiff is te bestellen, een koolstofvezel aandrijfas is standaard. Kies je je opties wijselijk uit, dan kun je een bijzonder fijne auto samenstellen. Nadelen? Het uiterlijk is niet bijzonder en er is niet heel veel financiële ruimte voor opties.

Skoda Octavia Combi vRS

€ 47.290

Ja, we weten het: deze Skoda is te duur. Hij staat er vooral tussen om aan te geven hoe spotgoedkoop die Seat is. Ondanks de 5 mille meer die je kwijt bent voor de Skoda, is de motor niet afkomstig uit de Golf R, maar de Golf GTI. Dus 245 pk en minder tuningsmogelijkheden (het ‘R’-blok heeft veel meer potentie). Het hoeft geen betoog dat de Seat sneller is op alle gebieden, alhoewel het verschil ook weer niet zó groot is: 0-100 duurt in de Skoda 7 tienden langer dan in de Seat (6,0 seconden). Wat zijn dan de verschillen: de Skoda heeft een mooier interieur dan de Seat. Daarbij is de tech veel completer uitgerust dan de wel erg karige Seat.

Hyundai i30 N2 Performance

€ 45.696

Hoe Aziatisch is deze Koreaan eigenlijk? De i30 is in Rüsselsheim ontworpen door een Duitser en de auto wordt gebouwd in Tjechië. Als je een complete en competente familie auto zoekt, kijk niet verder dan deze Hyundai. De tijden zijn echt aan het veranderen. Met de i30 N (rijtest) heeft Hyundai een uitstekende auto neergezet, die op eigenlijk geen enkel vlak tekortschiet. De auto kan zich prima meten met de anderen in dit lijstje. Qua rijervaring boven het VAG-duo, net onder de Mégane. Dus een goede concurrent voor de Peugeot 308 GTI. In het budget kun je kiezen voor de i30 N2 Performance. N2 staat voor extra luxe, Performance staat voor meer vermogen en meer mechanische hardware. Altijd die kiezen dus. Kortom, een prima aanbieding voor een prima prijs. Zie de merknaam Hyundai niet als een nadeel, maar als een voordeel: je krijgt namelijk net als elke andere Hyundai 5 jaar fabrieksgarantie.

YOLO: Audi S6 Avant (C6) met sportuitlaat

€ 22.500

2007

100.000 km

Misschien is dit wel de slechtste tip aller tijden. De Audi S6 (A6 aankoopadvies) van deze generatie is als rijdersauto hopeloos. De automatische transmissie is traag. Het 5.2 literblok heeft een serieus koppel tekort. Op papier moet ‘ie 435 pk halen, maar je mag blij als die de 400 haalt. De auto is zwaar, de ophanging is te hard afgestemd. Kortom, geen M5 concurrent. Of een E63 alternatief. Maar dat maakt niet uit. Gebruikt zijn ze voor een scherp bedrag te vinden. Het zijn in principe auto’s waar je elke dag mee kunt rijden. De prestaties zijn niet overweldigend, maar zeker snel genoeg. De V10 zuipt zeldzaam veel, maar je houdt geld over qua aankoop. En je wordt beloond met een geweldige soundtrack! Dus een open uitlaatsysteem eronder en elke tunnel kun je F1-geluiden maken.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!