Lexani Escalade maakt de bedrijfsvergadering weer leuk

Een hele grote en vooral lange middelvinger, deze Cadillac Escalade volgens Lexani.

Bij het zien van deze Escalade komen ineens nummers als ‘In Da Club’ en ‘Candy Shop’ van 50 cent in mij op. Wat een verschrikkelijk asociaal, brutaal, vreselijk dik apparaat is dit geworden. Het is alles wat je niet moet willen én daarom juist zo leuk.

Lexani Motorcars heeft de nieuwe Escalade bij de kladden gepakt. De SUV werd verlengd zodat je lekker de benen kunt strekken als je achterin zit. Je werkgever hoeft niet langer een saaie vergaderruimte te huren, want achterin de Cadillac is het prima vertoeven met de baas en de werknemers. De aanwezige iPads kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor een presentatie. Lexani heeft de airconditioning zo aangepast dat het altijd luchtig blijft achterin de Caddy.

Na werk komt ontspanning. Ook daar hoef je de Escalade niet voor uit. Er is een tv-scherm aanwezig met een aangesloten PlayStation 4. Je collega’s kunnen in de tussentijd spelen met de sterrenhemel in de auto, de bediening werkt door middel van een touchscreen. Met de geblindeerde ramen heeft niemand een idee wat er zich binnen de Escalade afspeelt. Mochten er toch vervelende mensen aankloppen, dan is het fijn om te weten dat Lexani de Cadillac op B7-niveau heeft gepantserd. Dit betekent dat zelfs een kogel met een 7.62 mm kaliber niet de auto kan doorboren.