Audi Q5 nu ein-de-lijk als plugin hybride

Beter laat dan nooit.

Ondanks dat Audi de techniek in huis had en ondanks het feit dat het een zeer populaire versie is in West-Europa (lees, Nederland), heeft Audi nog geen plugin-hybride variant gehad van de Q5.

Ja, er was in 2011 een hybride-variant van de vorige generatie, maar dat was geen groot succes. Zowel commercieel als technisch niet. De samenwerking tussen elektromotor en verbrandingsmotor kon absoluut soepeler. Ook was het niet echt de meest populaire uitvoering van de Q5, mede dankzij het feit dat de auto niet in een gunstige bijtellingscategorie viel.

Nu gaat dat met die bijtelling niet meer lukken, want dat geldt enkel voor auto’s met een geheel elektrische aandrijflijn. De nieuwe Audi Q5 55 TFSI e quattro is namelijk een plugin hybride. De benzinemotor is een 2.0 TFSI viercilinder met 252 pk en 370 Nm. De elektromotor levert 143 pk en 350 Nm. Voor het totaalvermogen kun je die twee niet simpelweg bij elkaar optellen. De waarden worden immers bij andere toerentallen gehaald. Het maximale systeemvermogen bedraagt 367 pk en 500 Nm. Daarmee loopt de Q5 redelijk in de pas met zijn concurrenten.

De prestaties zijn niet verkeerd voor een grote SUV met een 2.0 motor: 0-100 km/u is achter de rug in 5,3 seconden. De topsnelheid stelt evenmin teleur: 239 km/u is zeker niet traag voor dit type auto. Alleen op de elektromotor is het mogelijk maximaal 135 km/u te rijden. Volgens de WLTP-meetmethode kun je 40 kilometer op een volle lading afleggen.

De Q5 55 TFSI e quattro heeft, zoals de naam al doet vermoeden, standaard vierwielaandrijving. Schakelen doe je middels een zeventraps S Tronic transmissie. De Hybride Q5 is wat completer dan de normale uitvoeringen. Zo heb je standaard sportstoelen, 18″ velgen, driezone climate control, comfortsleutel en LED-lampen standaard. Ook heeft de tweemotorige Q5 een S Line bumperset. De Q5 55 TFSI e quattro wordt verwacht bij de dealers in het derde kwartaal van 2019.