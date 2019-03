Boomknuffelende regisseur ontneemt James Bond zijn V8

Zeg, dat gaat zomaar niet!

Sinds mensenheugenis rijdt de meest vrouwonvriendelijke spion op aarde, James Bond, in de meest spectaculaire auto’s. In de laatste film in de franchise verscheen de fictieve agent in een Aston Martin DB10 en een klassieke DB5 op het witte doek. Spectre was in 2015 in de bioscoop te zien. Sindsdien zijn er in de (auto)wereld echter een aantal dingen veranderd.

Precies, tegenwoordig staat de druk er flink op om alles ‘groener‘ te maken. De milieulobby heeft duidelijk overal zijn afgevaardigen zitten, want ook James Bond schijnt er aan te moeten geloven. Volgens een artikel dat verschenen is in kwaliteitskrant The Sun heeft de regisseur van de volgende James Bond-film besloten dat de geheim agent in een volledig elektrische auto moet rijden. In een poging de filmreeks ‘eco-friendly’ te maken, zal acteur Daniel Craig in een gelimiteerde, elektrische Aston Martin plaats moeten nemen. Volgens bronnen van de krant gaat het om de Rapide E, de eerste EV van het Britse automerk.

Over de auto vertelt de insider het volgende:

“It’s going to be the centre of an incredible action sequence in the movie. James Bond is known for driving amazing cars and this one won’t disappoint either. It’s going to have all the high-tech gadgets. To be clear, this is something Cary pushed for and Daniel and the producers are going along with. Everybody is afraid of Bond getting labelled ‘too PC’ but they all felt the time was right to put him in a zero emission vehicle.”

Het idee komt van de nieuwe regisseur Cary Joji Fukunaga, volgens de bron een “bomenknuffelaar”. De filmreeks heeft sinds afgelopen jaar een nieuwe regisseur. De vorige regisseur, Danny Boyle, stopte vorig jaar met zijn rol nadat hij meerdere malen in de clinch was geraakt met Daniel Craig. Volgend jaar april moet de film verschijnen.

Met dank aan @gulli voor de tip!