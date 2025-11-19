Raakt Max Verstappen zijn magistrale derde plek kwijt?

Of loopt het allemaal niet zo’n vaart?

We nemen je nog even mee terug naar vorige week zondag. De Formule 1-race in Brazilië en dan in het bijzonder de race van ‘onze’ Max Verstappen. Vanaf een uitzichtloze 19 plek en een start vanuit de pits en met een extra stop om een lekke band te vervangen reed hij magistraal naar plek 3. Dat weten we nog wel toch?

Haters zullen zeggen dat Max heeft vals gespeeld omdat die auto veel te snel was in vergelijking met de anderen. En ook de FIA heeft in Brazilië bij verschillende -nog onbekende- teams iets illegaals gezien… Is die derde plek van onze eigen Max Verstappen in gevaar?

Raakt Max zijn magistrale plek drie kwijt?

Om iedereen met een rood-wit-blauw-oranje- zwart-geel-rood-rood-wit hart (Max is natuurlijk de Nederlandse racebelg uit Monaco, vandaar) gerust te stellen, neen. Gelukkig niet. De FIA vond de illegale onderdelen vóór de eerste kwalificatie en sommeerde de teams ze te vervangen door onderdelen die wel door de beugel konden. Waar ging het dan om?

Het ging om delen aan de onderzijde van de auto, waar de minimale rijhoogte nauwkeurig wordt bewaakt. Precies het stuk van de wagen dat cruciaal is voor downforce en stabiliteit, en waar teams ieder millimeter voordeel proberen te vinden.

Volgens ingewijden trof de FIA varianten van skid blocks aan die onder bepaalde omstandigheden anders reageerden dan strikt is toegestaan. Deeltjes die bij temperatuur of slijtage nét genoeg vervormden om de auto lager te laten rijden dan de bedoeling is. Geen grote, zichtbare fraude, maar kleine afwijkingen die juist in de Formule 1 veel betekenen.

Voor deze keer hebben de illegale onderdeeltjes geen gevolgen voor Max Verstappen en de andere rijders. Althans, vooralsnog. Wie weet of ze het nog eens in de bol krijgen, dan kunnen ze zelfs 17 jaar later nog gaan klagen om een uitslag te wijzigen. Doch dit terzijde.

De FIA werkt ondertussen aan een technische verduidelijking om dit soort onderdelen beter te kunnen handhaven. Teams krijgen daarmee minder ruimte voor interpretatie. En dus is het niet de vraag of, maar wanneer de knappe kopen weer iets anders verzinnen wat nét niet dor de beugel kan.

Daarom blijft Formule 1 zo leuk!